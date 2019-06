In de afgelopen tien jaar leverde de SPDR S&P Biotech ETF, die posities inneemt in meer dan 100 biotechaandelen, bijna twee keer meer op dan de S&P 500-index. Voor beleggers die op zoek zijn naar een manier om de markt op de lange termijn te verslaan, zijn biotechaandelen een redelijk goede optie.

Sommigen zijn terughoudend ten aanzien van biotechaandelen. Die houding komt gedeeltelijk voort uit het feit dat honderden kleine biotechbedrijven niet rendabel zijn en geen goedgekeurde producten hebben. Maar er zijn ook aardig wat grote bedrijven die aanzienlijke winsten genereren en meerdere geneesmiddelen op de markt hebben.

De tien grootste biotechs genereren samen meer dan 50 miljard dollar aan jaarwinsten en ruim 200 miljard dollar aan omzet. The Motley Fool zette op een rij wat beleggers moeten weten over deze grootste biotechaandelen.

Wat is biotech precies?

Technisch gesproken is een biotech een bedrijf dat biologische medicijnen ontwikkelt. Deze biologische geneesmiddelen zijn grote, complexe moleculen die in een levend organisme worden vervaardigd.

Elk bedrijf dat biologische medicijnen ontwikkelt, kan een biotech worden genoemd. Omdat biologische geneesmiddelen zeer effectief zijn gebleken in het behandelen van veel ziekten, hebben de meeste grote farmaceutische bedrijven nu biologische geneesmiddelen in hun portefeuilles en pijplijnen. Maar doorgaans worden deze grote farmaceutische bedrijven niet tot de biotechbedrijven gerekend.

De twee best verkopende geneesmiddelen van Johnson & Johnson bijvoorbeeld, Remicade en Stelara, zijn biologisch. Het farmaceutische concern wordt echter geen biotechbedrijf genoemd omdat het de meerderheid van zijn inkomsten haalt uit andere bronnen.

Gilead Sciences daarentegen wordt vaak wel gecategoriseerd als een biotechaandeel ondanks dat het bedrijf de meeste inkomsten haalt uit niet-biologische geneesmiddelen. Het woord biotech werd in het verleden echter vaak gebruikt om een kleine geneesmiddelenproducent te beschrijven die geen groot farmaceutisch bedrijf was. En voor een groot deel van zijn bestaan was Gilead inderdaad een relatief kleine ontwikkelaar van medicijnen.

De grens tussen een farmaceutisch concern en een biotechbedrijf is dus niet altijd even duidelijk. Voor de ranglijst van de grootste biotechaandelen gebruikte The Motley Fool twee criteria.

Ten eerste wordt elk aandeel dat is opgenomen in de SPDR S&P Biotech ETF geteld als een biotechaandeel. Ten tweede wordt elk groot farmaceutisch concern dat meer dan de helft van zijn totale inkomsten uit biologische geneesmiddelen haalt, als een biotechaandeel beschouwd.

1. Roche Holdings

Het Zwitserse Roche Holdings is met een marktwaarde van 237 miljard dollar het grootste bedrijf in de lijst. In 2017 waren vier van 's werelds best verkochte tien biologische geneesmiddelen door Roche op de markt gebracht. De verkoop van een aantal van die succesmedicijnen neemt nu echter af wegens concurrentie van zogenoemde biosimilar-medicijnen, qua werking vergelijkbaar met het origineel waarvan het patent is verlopen.

Roche heeft echter ook verschillende biologische geneesmiddelen waarvan de verkoop stijgt. Voorbeelden zijn het medicijn Perjeta tegen borstkanker, Ocrevus bij multiple sclerose en kankergeneesmiddel Tecentriq.

Het bedrijf heeft daarnaast een robuuste pijplijn. Roche hoopt goedkeuring te krijgen voor nieuwe toepassingen van verschillende van zijn bestaande geneesmiddelen, met name Tecentriq. De pijplijn omvat ook een aantal veelbelovende nieuwe geneesmiddelen gericht op de behandeling van kanker, ontstekingsziekten en zeldzame ziekten.

2. Novo Nordisk

Novo Nordisk, dat een marktwaarde heeft van 119 miljard dollar, haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit zijn middelen voor mensen met diabetes. De producten van het bedrijf zijn onder andere goed verkopende insulineproducten als Tresiba en NovoRapid.

Het snelst opkomende product van Novo Nordisk is Ozempic, ook een middel voor behandeling van diabetes type 2. Ook het obesitasmedicijn Saxenda laat een sterk verkoopmomentum zien en de medicijnen voor hemofilie en groeistoornissen dragen eveneens aanzienlijk bij aan de omzet.

De pijplijn van Novo Nordisk lijkt echter niet al te indrukwekkend. Het bedrijf heeft slechts twee kandidaatgeneesmiddelen in een laat stadium van klinisch onderzoek. Ozempic wordt geëvalueerd voor de behandeling van diabetes en Somapacitan bevindt zich in de derde fase van klinische onderzoeken voor de behandeling van groeistoornissen.

Verschillende nieuwe geneesmiddelen voor diabetes, obesitas en zeldzame ziekten zijn nog in een vroeg stadium van ontwikkeling, maar zouden veelbelovend kunnen zijn in de toekomst.

3. AbbVie

AbbVie staat met een marktwaarde van 116 miljard dollar op de derde plaats. Het concern kwalificeert zich vooral dankzij zijn biologische immuunresponsonderdrukker Humira als een biotechaandeel.

In 2018 was Humira het best verkopende medicijn ter wereld en genereerde het middel 61 procent van de totale inkomsten van AbbVie. De verkoop van het medicijn loopt echter terug, omdat Humira concurrentie ondervindt in Europa.

Het goede nieuws is dat AbbVie verschillende producten heeft om de dalende verkoop van Humira te compenseren. Imbruvica staat bovenaan de lijst. EvaluatePharma schat de omzet van AbbVie's kankergeneesmiddel op 9,5 miljard dollar in 2024.

4. Amgen

Amgen, dat een marktwaarde heeft van 113 miljard dollar, heeft momenteel zeven zeer succesvolle medicijnen. Het probleem is echter dat de verkoop van vier van deze geneesmiddelen, Enbrel, Neulasta, Epogen en Aranesp, onder druk staat door concurrentie van nieuwe rivalen.

De verkoop van osteoporosemedicijn Prolia blijft echter stijgen en Kyprolis, een medicijn voor de ziekte van Kahler, zou de volgende kaskraker van Amgen kunnen worden. Het bedrijf heeft ook hoge verwachtingen van het cholesterolgeneesmiddel Repatha, leukemie-medicijn Blincyto en migraine-medicijn Aimovig, dat Amgen samen met Novartis op de markt brengt.

5. Eli Lilly

Eli Lilly wordt meegerekend als biotechaandeel omdat meer dan helft van de totale omzet van het bedrijf afkomstig is van biologische geneesmiddelen. De bestverkopende middelen van Eli Lilly, dat een marktwaarde heeft van 107 miljard dollar, zijn de diabetes-, kanker- en immunotherapieën van het bedrijf.

De rijzende sterren van Eli Lilly zijn bloedsuikerverlager Trulicity, insulineproduct Basaglar, borstkankermedicijn Verzenio en psoriasismiddel Taltz. Het nieuwe medicijn tegen migraine Emgaliteit zou de volgende hit voor Eli Lilly moeten zijn. Het concern heeft ook een stevige pijplijn met achttien kandidaatmedicijnen.

6. Gilead Sciences

Gilead Sciences was een pionier in de behandeling van hiv en is met zes succesvolle hiv-medicijnen in 2018 nog altijd marktleider. En Biktarvy lijkt het best verkochte hiv-medicijn aller tijden te worden.

Maar Gilead is niet alleen gericht op hiv. Het middel tegen het hepatitis C-virus blijft jaarlijks miljarden dollars aan inkomsten genereren, hoewel de omzet is gedaald omdat Gilead en zijn belangrijkste rivaal AbbVie strijden om steeds minder nieuwe patiënten. Gilead is ook leider in gentherapie met Yescarta, een medicijn dat het in handen kreeg door de overname van Kite Pharma in 2017. De marktwaarde van Gilead bedraagt 88 miljard dollar.

7. Celgene

Het vlaggenschip van Celgene is op dit moment Revlimid. Dit middel voor mensen met bloedkanker is momenteel verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de totale inkomsten van het biotechbedrijf. Revlimid zal echter vanaf 2022 de concurrentie moeten aangaan met generieke medicijnen.

Naast Revlimid heeft Celgene nog een aantal andere succesverhalen, zoals multipel myeloommedicijn Pomalyst, auto-immuunmedicijn Otezla en kankergeneesmiddel Abraxane. Celgenes pijplijn zit daarnaast vol met potentiële blockbusters. Celgene zal echter niet lang zelfstandig blijven. Het bedrijf wordt overgenomen door het farmaceutische concern Bristol-Myers Squibb. De marktwaarde van Celgene bedraagt 66 miljard dollar.

8. Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals domineert de markt voor de behandeling van cystic fibrosis (CF), een zeldzame ziekte die ernstige schade aan de longen en andere organen kan veroorzaken. De CF-geneesmiddelen van Vertex - Kaly deco, Orkambi en Symdeko - waren in 2018 goed voor een gezamenlijke omzet van meer dan 3 miljard dollar.

Vertex werkt daarnaast aan een nieuw CF-medicijn en verwacht in 2020 goedkeuring te krijgen van de Amerikaanse en Europese toezichthouders voor een combinatiebehandeling met drie medicijnen. Deze combinatie zal, indien toegelaten, de groep patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met Vertex-geneesmiddelen met 75 procent uitbreiden.

Vertex werkt ook samen met CRISPR Therapeutics om gentherapieën te ontwikkelen die gericht zijn op zeldzame bloedstoornissen, bèta-thalassemie en sikkelcelziekte. Ook heeft het bedrijf Exonics Therapeutics overgenomen en bevat de pijplijn van Vertex een veelbelovende pijnstiller. Vertex heeft een beurswaarde van 47 miljard dollar.

9. Biogen

Biogen heeft een marktwaarde van 46 miljard dollar en is dankzij zijn medicijnen voor de behandeling van multiple sclerose (MS) uitgegroeid tot een top-biotechbedrijf. De grootste aanjager van de groei voor Biogen is nu Spinraza, een geneesmiddel tegen spinale musculaire atrofie (SMA). Die groei kan echter in gevaar komen nu de Amerikaanse toezichthouder de SMA-gentherapie Zolgensma van Novartis heeft toegelaten.

Biogen hoopte flink te scoren met aducanumab, een geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer, maar het medicijn dat ooit veelbelovend was, faalde in de eindfase van het klinische onderzoek. Dat laat Biogen achter met vier kandidaatmedicijnen in de pijplijn, waaronder nog een tegen de ziekte van Alzheimer.

10. Regeneron Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals is met een marktwaarde van 34 miljard dollar het kleinste bedrijf op de lijst. Regeneron dankt zijn succes aan Eylea, een medicijn tegen achteruitgang van het netvlies, dat nog altijd goed is voor meer dan 60 procent van de totale omzet van het bedrijf.

De samenwerking met Sanofi heeft ook diverse succesproducten opgeleverd voor Regeneron. Eczeemmedicijn Dupixent is tot nu toe het meest geslaagde geneesmiddel uit de samenwerking. Daarnaast wordt er veel verwacht van kankergeneesmiddel Libtayo. De pijplijn van Regeneron omvat zeven kandidaatmedicijnen.

Risico's voor grote biotechaandelen

Elk van deze tien grote biotechaandelen kent risico's. Er is altijd de mogelijkheid van klinische mislukkingen. Daarnaast concurreren de meeste producten van de ondernemingen op dit moment met rivaliserende medicijnen die al op de markt zijn en kampen bedrijven als AbbVie, Celgene en Roche al met biosimilar of generieke concurrentie.

Er is ook de mogelijkheid dat hervormingen van de gezondheidszorg in de VS deze aandelen schaden. Politici van beide grote partijen willen de hoge prijzen voor geneesmiddelen aanpakken.

Desondanks zijn deze tien grote biotechaandelen niet zo riskant als kleine vaak zijn. Ze genereren allemaal aanzienlijke inkomsten en winsten die kunnen worden gebruikt om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of om strategische overnames te doen. Op de lange termijn worden deze grote spelers dus nog groter.

