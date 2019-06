Wat is de overeenkomst tussen de familie Van der Vorm in Nederland, Boël in België, Robertson en Warren Buffett in de VS? Ze hebben allemaal succesvolle participatiemaatschappijen waarin beleggers van buiten kunnen participeren.

Koen Bender, oprichter van Mercurius Vermogensbeheer, heeft daar zijn levenswerk van gemaakt. Met zijn fund-of-funds zweert hij bij dit soort fondsen omdat ze meerdere voordelen combineren.

Brede spreiding

Het eerste voordeel, zo zegt hij in een interview met Citywire, is dat het de kans biedt om met relatief weinig fondsen toch te beleggen in een breed scala van activiteiten, wel en niet beursgenoteerd.

Bender geeft het Belgische Sofina als voorbeeld. "Het door Tiger Capital Management beheerde Sofina biedt bijvoorbeeld de kans om in Postmates te beleggen nog voor de beursgang later dit jaar."

Sofina heeft op die manier eerder ook al belegd in Flipkart en Snapchat. "Het zijn feitelijk maar kleine stukjes van onze totale holding, maar het is een prachtig verhaal om te vertellen aan onze klanten."

Bij Hal Investments was het bijvoorbeeld e-commerce bedrijf Coolblue waar al vroeg in werd geïnvesteerd en de inmiddels naar de beurs gebrachte brillenketen Grand Vision.

Een ander voordeel is dat de beheerders van familieholdings hun sporen als ondernemer en belegger vaak dubbel en dik hebben verdiend. Buffett is met Berkshire Hathaway natuurlijk het meest aansprekende voorbeeld.

Maar hetzelfde geldt ook voor de andere holdings van Bender: Hal Investments (Van der Vorm), Investor AB (familie Wallenberg), Sofina (Robertson) en de Zwitserse Partners Group (Boël).

Crisisbestendig

Nadeel is volgens critici dat participatiemaatschappijen als Berkshire Hathaway het marktgemiddelde lang niet altijd weten te overtreffen. Bender heeft daar niet zoveel moeite mee. Hij vindt het belangrijker dat de holdings waarin hij participeert relatief crisisbestendig zijn, waardoor de risico's kleiner zijn.

Verder beschikken dit soort holdings over veel cash die juist op momenten dat het algemene sentiment tegenzit, lucratief kan worden ingezet.