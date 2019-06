Op korte termijn kan er van alles gebeuren in een volatiele markt. Veel beleggers hebben deze harde les geleerd in 2008 en 2009. Maar investeerders die aandelen van hoge kwaliteit kochten, zelfs tijdens de piek van 2007, werden in de twaalf jaar die daarop volgden beloond met een mooi rendement.

Als de markt op korte termijn onvoorspelbaar en grillig wordt, zoeken slimme beleggers naar aandelen die ze voor de lange termijn kunnen kopen en vasthouden.

Het analistenteam van Morningstar keek naar bedrijven met een combinatie van een reële of gunstige waardering, een groot concurrentievoordeel en toewijding aan aandeelhouders.

Op basis van de keuzes van Morningstar selecteerde US News zeven aandelen die beleggers kunnen overwegen voor de lange termijn.

1. Berkshire Hathaway

Morningstar-analist Greggory Warren heeft een koopadvies voor Berkshire Hathaway en schat de reële waarde (fair value) op 360.000 dollar per aandeel. BRK.A koerst nu rond de 310.000 dollar. Volgens de analist zijn er slechts 2 punten van zorg met betrekking tot het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett.

Het eerste is dat het naar marktkapitalisatie op vier na grootste bedrijf in de S&P 500 te groot zal worden om de markt te verslaan. De andere zorg is dat het aandeel onder druk kan komen te staan als de 88-jarige Warren Buffett er niet meer is. Volgens Buffett zelf is Berkshire in staat om jaarlijks de boekwaarde per aandeel in de dubbele cijfers te laten groeien en zijn ruime concurrentievoordeel met of zonder hem te behouden.

2. Anheuser-Busch Inbev

Volgens analist Philip Gorham is AB InBev een van de meest efficiënte bedrijven onder de defensieve consumentenaandelen. Het heeft 18 verschillende drankmerken die elk jaar een omzet van 1 miljard dollar genereren. Anheuser-Busch domineert verschillende Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse markten. Bovendien is Anheuser-Busch onlangs een samenwerkingsverband aangegaan voor cannabisdranken met Canopy Growth.

Dankzij strategische overnames om de groei te stimuleren, de distributie uit te breiden en de kosten drastisch te verlagen is het concern volgens de analist voor de lange termijn een goede keus. Morningstar heeft een koopadvies voor de bierbrouwer en een koersdoel van 118 dollar.

3. Deere & Co

De Amerikaanse landbouwsector is zwaar getroffen door de handelsoorlog met China. Volgens analist Scott Pope is een van de grootste troeven van Deere echter zijn 1500 binnenlandse en 3700 internationale dealers. Die leveren boeren alles, van machines en onderdelen tot service en financiering.

Met de verkopen op het vlak van precisielandbouw, waar hoge marges worden geboekt, kan Deere de impact van de handelsoorlog compenseren. De overname van Wirtgen in 2017 heeft daarnaast de wereldwijde infrastructuuractiviteiten van Deere gestimuleerd.

Morningstar hanteert een koopadvies en een koersdoel van 159 dollar voor Deere.

4. 3M

3M is een wereldwijde fabrikant die meer dan 500 Amerikaanse patenten en waardevolle merken zoals Scotch, Post-It en Thinsulate bezit. Terwijl de primaire markten van 3M volwassen worden, stelt analist Joshua Aguilar dat het segment gezondheidszorg een belangrijke rol zal gaan spelen in de totale inkomsten en opbrengsten van het bedrijf.

De operationele marges van 3M zullen volgens de analist ook een impuls krijgen van het herstructureringsplan van dit jaar, waarbij op grondstofkosten wordt bezuinigd en het wereldwijde personeelsbestand met 2000 werknemers wordt verminderd.

Morningstar heeft een koopadvies voor 3M en een koersdoel van 187 dollar.

5. Microsoft

Voor analist Dan Romanoff vormen Azure en de acceptatie van hybride cloudomgevingen door klanten de kern van zijn positieve kijk op Microsoft. Microsoft-klanten zijn massaal de cloud ingegaan, en een sterke groei van de cloud-inkomsten draagt bij aan het verhogen van de algehele winstmarges, terwijl hoge overstapkosten klanten ontmoedigen om naar de concurrentie te gaan.

De vergelijkingsbasis van het cloudsegment van Microsoft wordt wel steeds uitdagender gezien de tien opeenvolgende kwartalen van groeiversnelling. Morningstar hanteert een koopadvies met een koersdoel van 143 dollar voor het aandeel.

6. Philip Morris International

De tabaksindustrie wordt geconfronteerd met volumes die onder druk staan. Analist Philip Gorham verwacht echter dat Philip Morris het meest zal profiteren van de stap naar elektrisch roken.

De omzetgroei van zijn e-sigaret iQOS helpt de verkoopzwakte die Philip Morris in het eerste kwartaal rapporteerde, te compenseren. Volgens Gorham zal Philip Morris wel moeten blijven innoveren om de aanhoudende verkoopdaling van normale sigaretten te kunnen compenseren.

Morningstar hanteert een koopadvies met een koersdoel van 102 dollar voor het aandeel.

7. UnitedHealth Group

Ook UnitedHealth krijgt een koopadvies van Morningstar. Het koersdoel bedraagt 300 dollar. Analist Jake Strole stelt dat schaal de sleutel is tot het concurrentievoordeel van UnitedHealth.

UnitedHealth is de grootste particuliere zorgverzekeraar, heeft omvangrijke activiteiten op het gebied van gezondheidsanalyse en zal binnenkort ook de op een na grootste intermediair voor de kostenbeheersing van geneesmiddelen in de VS zijn. Deze schaal bespaart volgens de analist op de kosten waardoor het bedrijf lagere prijzen kan hanteren dan zijn concurrenten. Daardoor zou UnitedHealth meer groei en beter rendement op kapitaal moeten behalen dan andere verzekeringsmaatschappijen.

