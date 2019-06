Fidelity International heeft er weinig vertrouwen in. James Bateman adviseert beleggers een onderwogen positie in aandelen en vooral veel cash aan te houden.

Het is volgens Fidelitly Interntional lastig om in te schatten waar het heengaat met de wereldeconomie. Er zit een stoorzender in het Witte Huis. Deze onzekerheid is voor James Bateman, CIO mixed-assets bij Fidelity International, reden genoeg om de rest van 2019 buitengewoon voorzichtig te zijn.

Dat neerslachtige gevoel wordt nog versterkt door het relatief havikachtige gedrag van de Federal Reserve. Fed-voorzitter Jerome Powell lijkt volgens Bateman minder snel bereid dan zijn voorgangers om de rente te verlagen als de effectenmarkten kelderen. De Fed-put is met andere woorden niet meer zo krachtig als in het verleden.

Voorzichtigheid is daarom the name of the game, wat in de ogen van Bateman betekent relatief veel cash, minder aandelen en een obligatieportefeuille met een korte looptijd aanhouden.

Overwogen EM, onderwogen VS

Voor beleggers is het verder zaak de macro-economische data goed in de gaten te houden. Vooralsnog is er nog geen sprake van een recessie in de VS, China of Europa. Maar zodra handelsoorlogen de fundamentele economische data gaan beïnvloeden, dan wordt het echt oppassen.

“Investors’ focus should currently lie in protecting capital as the resurgence of trade tensions and a slightly more hawkish Fed has cooled the strong start for risk assets in 2019.”

Fidelity International heeft het advies voor aandelen daarom verlaagd naar onderwogen. Binnen het aandelenspectrum hanteren zij een overweight voor opkomende markten en een underweight voor de VS.