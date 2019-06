Beleggers die op zoek zijn naar kaskrakers als de nieuwe Apple of Amazon, zouden eens een blik moeten werpen op de biotechnologiesector. Biotechaandelen hebben het in de afgelopen jaren lang niet altijd goed gedaan, maar het goede nieuws is dat de markten cyclisch zijn.

Zelfs fantastische investeringen als Amazon en Apple hebben lange perioden van correcties gekend. Met dat in gedachten is het volgens InvestorPlace tijd om deze drie grote biotechaandelen te kopen.

1. Amgen

Zwaargewicht Amgen is met een marktwaarde van ongeveer 110 miljard dollar het grootste bedrijf in de sector. Na de beter dan verwachte kwartaalcijfers heeft de redelijk geprijsde biotechgigant, die investeerders bijna 3,5 procent uitkeert in driemaandelijkse dividenden, nu een bodem bereikt in de maandelijkse prijsgrafiek.

Meer in het bijzonder heeft de koers van het aandeel een zogenoemd 'pivot-low' gevormd, die de al langer bestaande uptrend in het aandeel opnieuw bevestigt na een correctie van enkele maanden. Wanneer een markt naar beneden gaat en de high van vandaag hoger is dan de high van de laagste dag, dan wordt die low een pivot, of swing low, genoemd.

Ook dankzij andere steunniveaus van de prijs is Amgen momenteel koopwaardig tegen de huidige koers. Om verliezen te beperken kunnen beleggers het beste een stop-loss limiet van onder de 160 dollar instellen, terwijl ze wachten op nieuwe hoogtepunten in de tweede helft van 2019.

2. Gilead Sciences

Gilead Sciences, een van de grootste namen in de sector, heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. Maar de zaken zien er de laatste tijd een stuk positiever uit voor het bedrijf. Het recente kwartaalrapport en de bevestiging van de jaarverwachtingen van het bedrijf zijn veelbelovende signalen voor het aandeel, dat in de afgelopen vier jaar hard is afgestraft.

Het technische plaatje van het aandeel ziet er goed uit. Beleggers kunnen Gilead het beste kopen met een stop-loss van onder de 59 dollar. Aan de opwaartse kant ziet de prijsrange van 85 tot 90 dollar eruit als een goed gebied om winst te nemen.

3. Biogen

Net als bij Gilead Sciences hebben de aandelen van Biogen de afgelopen jaren onder extreme technische koersdruk gestaan. De recente afstraffing van het aandeel volgde na de aankondiging van het bedrijf dat het stopt met de ontwikkeling van een kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer, na slechte onderzoeksresultaten. Ondanks de beter dan verwachte kwartaalresultaten, ging het aandeel in de uitverkoop.

Technisch ziet het plaatje van Biogen er echter weer een stuk beter uit. De bodem lijkt in zicht te zijn en een uitbraak ligt in het verschiet. Het aandeel kan het beste worden gekocht met een stop-loss limiet van onder de 214 dollar en beleggers kunnen het beste gedeeltelijk winst nemen tussen de 300 en 310 dollar.