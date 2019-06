Aandelen zijn de afgelopen dagen sterk gestegen doordat beleggers een nieuwe ronde van renteverlagingen van de Federal Reserve (Fed) verwachten en de Fed hintte gisteravond inderdaad op een eventuele renteverlaging later dit jaar. De vraag is hoe beleggers hiervan kunnen profiteren.

Goldman Sachs selecteerde vier strategieën waarmee beleggers de markt kunnen verslaan in de twaalf maanden na de eerste renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank in tien jaar, meldt Investopedia.

Beleggers verwachten dat de eerste renteverlaging vóór eind 2019 zal plaatsvinden, gevolgd door verdere verlagingen in 2020. Ongeacht wat beleggers kopen, zullen ze profiteren van deze rentestappen van de Fed. Volgens Goldman realiseerde de S&P 500-index doorgaans sterke rendementen aan het begin van een renteverlagingscyclus van de Fed.

Uit onderzoek naar zeven eerdere versoepelingscycli in de afgelopen 35 jaar bleek dat de S&P 500 in de eerste drie maanden na een eerste renteverlaging gemiddeld met 2 procent is gestegen. In de twaalf maanden na een renteverlaging boekte de index een gemiddelde winst van 14 procent.

Renteverlaging in juli

Goldman verwacht dat de Fed in juli de rente zal verlagen. In de afgelopen dertig jaar heeft de Fed slechts twee keer de rente niet verlaagd, terwijl de markten daarop hadden gerekend.

De vier strategieën van Goldman om te profiteren van de volgende ronde van renteverlagingen omvatten twee sectorposities: het kopen van aandelen in de sectoren gezondheidszorg en consumentengoederen. Daarnaast bestaat de strategie uit het innemen van twee thematische posities: het kopen van momentumaandelen en aandelen met een lage volatiliteit.

Wat betekent dit voor beleggers?

De anticipatie van investeerders op lagere rentetarieven werd aangewakkerd door tekenen van een vertragende economie, zoals de zwakke industriecijfers en het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van afgelopen week. De futuresmarkten voorzien nu een kans van 90 procent op een renteverlaging door de Fed voor het einde van het jaar.

In deze omstandigheden zijn er twee sectoren en twee thema's die volgens Goldman de beste kansen bieden om de markt te verslaan, althans in het eerste jaar.

Gezondheidszorg en consumentengoederen

De best presterende sectoren in de analyse van Goldman zijn de gezondheidszorg en consumentengoederen. De zorgsector deed het gemiddeld 9 procentpunten beter dan de S&P 500 gedurende de twaalf maanden na het begin van een renteverlagingscyclus. Consumentengoederen lieten vergelijkbare winsten zien.

Goldman merkte ook op dat de sector communicatiediensten in de drie maanden na een renteverlaging een sterk rendement liet zien, maar het slecht deed in het eerste jaar als geheel. Technologie was de slechtst presterende sector en bleef een jaar na de eerste renteverlaging 13 procentpunten achter bij de S&P 500.

Momentum en aandelen met lage volatiliteit

Goldman gaf weinig details over het thema lage volatiliteit, maar merkte wel op dat de aandelen met een lage volatiliteit, ofwel aandelen die weinig koersschommelingen laten zien vanwege hun niet-cyclische activiteiten, als groep de afgelopen maand buitengewoon goed hebben gepresteerd en met 9 procent zijn gestegen.

Momentumaandelen, ofwel aandelen die het in de afgelopen periode goed hebben gedaan en het naar verwachting goed zullen blijven doen, leverden in het eerste jaar na een renteverlaging gemiddeld 9 procent op en 13 procent als de onverwachte renteverlagingen in 1998 en 2001 niet worden meegerekend.