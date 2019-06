De huidige economische groeiperiode in de VS is de langste ooit. Dit zorgt voor enige voorzichtigheid onder de experts van UBS Asset Management. Toch zijn er wel degelijk kansen voor de tweede helft van dit jaar.

Dat laat Suni Harford, Head of Investments bij UBS ASM, weten in een outlook voor de tweede helft van 2019. Hoewel het beleggingslandschap complex is en er een behoorlijk aantal risico's op de loer ligt, selecteert Harford vijf beleggingskansen.

1. China

De stabilisatie van de Chinese economie maakt de markt steeds aantrekkelijker. En hoewel de meeste beleggers in verhouding tot het wereldwijde marktaandeel nu nog onderwogen zijn in China, noemt Harford het steeds belangrijker om het land als afzonderlijk gewicht in portefeuilles op te nemen.

"China's aanhoudende groei en positie als de op een na grootste economie ter wereld, steunt ons in ons geloof dat een opzichzelfstaande aanpak richting China nu steeds aantrekkelijker wordt", aldus Harford.

2. Reële activa

De diversificatie naar reële activa – tastbare investeringen zoals vastgoed en infrastructuur - zet door. "Doordat meer investment managers meedoen en er meer producten worden aangeboden, hebben we de markt volwassen zien worden in het afgelopen decennium. De algehele trend om de alternatieve allocatie op te hogen, heeft steun gehad door de trend richting ETF's en indextrackers met lage kosten."

3. Duurzaamheid

Steeds meer beleggers begrijpen volgens Harford dat duurzaamheid kan helpen om beleggingen te verbeteren en veilig te stellen. Hij haalt een onderzoek aan van het Responsible Investor Forum, waaruit blijkt dat de helft van de beleggers er inmiddels van overtuigd is dat duurzaamheid een positieve invloed heeft op de winstgevendheid van bedrijven.

4. Obligaties

Door af te zien van verdere rentestijgingen en een toenemende kans op monetaire versoepeling, zorgt de Fed ervoor dat haar beleid meer in overeenstemming is met dat van andere centrale banken. Dit kan in de tweede jaarhelft bijdragen aan een positief rendement voor obligatiebeleggers, denkt Harford.

5. Opkomende markten

De Wereldbank verwacht dat opkomende markten de komende vijf jaar goed zullen zijn voor twee derde van de economische groei wereldwijd. Bovendien zal ook de wereldwijde groei van de beroepsbevolking voor het grootste gedeelte plaatsvinden in opkomende markten. Reden voor UBS AM om opkomende markten te benoemen tot een essentieel onderdeel voor in beleggingsportefeuilles.

Aandelen algemeen

Tot slot ziet UBS aandelen in de VS als volledig geprijsd. De voorkeur gaat daarom meer uit naar Europa en Japan. Toch wacht UBS liever eerst bewijs af van een meer duurzaam herstel voordat het zich agressief blootstelt aan deze regio's.