Door niet te beleggen in de huidige beurslievelingen maar in ondernemingen waarvan de koersen zijn achtergebleven, kan op de lange termijn een bovengemiddeld rendement worden behaald. Vermogensbeheerder Optimix geeft daarom de voorkeur aan een categorie aandelen die nog aantrekkelijk gewaardeerd is: waardeaandelen.

Decennia lang was beleggen in waardeaandelen een succesvolle strategie die meer rendement opleverde dan groeiaandelen. Waardeaandelen leverden tot 2007 gemiddeld 1,1 procent meer rendement op dan groeiaandelen, maar de laatste jaren is dit niet langer zo.

Vooral de laatste vijf jaar lopen de prestaties uiteen en deden groeiaandelen het in de wereldaandelenindex gemiddeld 5 procent beter per jaar dan waardeaandelen.

Wind in de zeilen voor groeiaandelen

De betere rendementen voor groeiaandelen komen volgens de vermogensbeheerder met name voor rekening van techreuzen als Facebook, Amazon en Google. Deze aandelen zijn zelfs relatief nog duurder doordat de steeds hogere groeiverwachtingen de koersen maar blijven opdrijven.

Hoewel een aantal groeiondernemingen aan de torenhoge verwachtingen zal voldoen, leert de geschiedenis dat de kans op teleurstelling bij hoge verwachtingen groot is.

"Op een gegeven moment treedt er verzadiging op en zwakken de groeicijfers af, concurrenten betreden het speelveld en het economisch tij kan keren. Het verschil tussen groei- en waardeaandelen lijkt dus vooral te komen doordat groeiaandelen meer wind in de zeilen hebben gehad de laatste jaren. Op meerdere vlakken waren de omstandigheden de laatste jaren gunstig voor aandelen en voor groeiaandelen in het bijzonder."

Waarde boven groei

Ondanks dat waardeaandelen dus zijn achtergebleven, geeft Optimix momenteel toch de voorkeur aan waardeaandelen boven groeiaandelen. Waardeaandelen zijn nu relatief goedkoop, terwijl groeiaandelen volgens de vermogensbeheerder juist priced for perfection zijn.

Ook gezien de opnieuw oplaaiende handelsoorlog tussen China en de VS lijken groeiaandelen nu kwetsbaarder dan waardeaandelen. De handelsoorlog lijkt zich namelijk steeds meer toe te spitsen op de technologiesector en zou grote gevolgen kunnen hebben voor de bevoorradingsketen van technologiebedrijven.

Wanneer de koersen verder corrigeren, is Optimix van plan de aandelenweging stapsgewijs te verhogen. Wanneer de winstverwachtingen van groeiaandelen tot meer realistische niveaus zijn gedaald, kunnen ook deze aandelen worden opgenomen in portefeuille, besluit de vermogensbeheerder.