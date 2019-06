Voor één euro krijgt u momenteel iets meer dan 1,13 dollar. Historisch gezien is dat geen vreemde wisselkoers. Het is eerder middle-of-the-road.

Weliswaar ver verwijderd van het hoogtepunt in 2008 toen de euro meer dan 1,50 dollar waard was, maar van de andere kant ook veel meer dan begin deze eeuw toen de koers onder de een lag.

Toch maakt Donald Trump zich zorgen over de euro-dollarkoers. Hij verdenkt Europa ervan de munt moedwillig zwak te houden om zo meer te kunnen exporteren.

Pas op voor importtarieven

En als de wispelturige Trump dit soort dingen roept, is het oppassen geblazen. Want voor je het weet bestrijdt hij de EU met importtarieven.

Het ergste is dat Trump met zijn bewering dat de euro sterk ondergewaardeerd is gelijk heeft, zo schrijft Bloomberg.

Houston we have a problem

De euro is volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zelfs 22 procent ondergewaardeerd versus de Amerikaanse dollar. De Big Mac-index zit daar maar iets onder met een schatting van 15 procent te goedkoop.

Een kern van waarheid zit er dus zeker in Trumps aanval op de euro-dollar wisselkoers. Alleen de Mexicaanse peso en Koreaanse won zijn volgens de Oeso meer ondergewaardeerd.

Andere Europese munten zoals de Deense, Zweedse en Noorse kronen en de Zwitserse frank liggen veel dichterbij hun evenwichtswaarde, soms zelfs erboven.

Handelsoverschot

"De euro is duidelijk ondergewaardeerd", zegt Kit Juckes, valutastrateeg bij Société Générale. "Met aanhoudende overschotten in de EU op de lopende rekening en een dalende werkloosheid, kun je nauwelijks anders concluderen."

Andere analisten zijn minder overtuigd. Zo zegt Adam Cole, hoofd valutastrategie bij RBC Capital Markets dat de onderwaardering historisch gezien bescheiden is.

Er is volgens hem in ieder geval geen sprake van opzettelijke valutamanipulatie.

Valutamanipulatie

Het is veel meer een samenspel van omstandigheden. Allereerst hebben de grote belastingverlagingen in de VS vorig jaar de Federal Reserve gedwongen te reageren met hogere renteniveaus, terwijl andere centrale banken waaronder de ECB de geldkraan nog altijd wijd hebben openstaan.

Daarnaast is er een ideologisch verschil. Europa hecht grote waarde aan begrotingsevenwicht in de lidstaten, de VS zet daarentegen vol in op groei. Dat dit leidt tot tijdelijke onevenwichtigheden tussen de economische blokken EU en VS is niet zo gek.

Of Trump daar een boodschap heeft, valt te bezien. De kans dat hij als volgende tarieven gaat heffen op Europese auto's groeit in ieder geval met de dag.