De hele wereld ligt binnen handbereik van de belegger. Maar hoe kies je uit dat enorme spectrum de beste aandelen? We zetten zeven belangrijke criteria voor je op een rij.

Vroeger was de keuze voor aandelenbeleggers beperkt. Verder dan een plukje 'olies' (aandelen Shell) of wat Philips-aandelen ging het vaak niet. Maar inmiddels kun je handelen in duizenden aandelen, uit alle uithoeken van de wereld, en is over al die bedrijven ook een zee aan informatie beschikbaar.

Dat is natuurlijk prachtig, maar dat enorme aanbod maakt het ook lastiger om de juiste keuze te maken.

Omdat emotie een slechte raadgever is, kun je beter met een nuchtere blik kijken hoe het bedrijf er financieel voor staat en hoe de beurskoers zich daartoe verhoudt. De website US News somt zeven aspecten op waar je op kunt letten bij de aandelenselectie.

1. Winst per aandeel

Een bedrijf dat de winst ziet oplopen, heeft natuurlijk een streepje voor. Een handige maatstaf hiervoor is de winst per aandeel, die weergeeft hoeveel winst een onderneming maakt per uitstaand aandeel.

Hoe hoger dit cijfer uitpakt, hoe beter dat natuurlijk is. Maar let ook op de winstontwikkeling op langere termijn. Bedrijven kunnen hun winst per aandeel namelijk tijdelijk een boost geven, door bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen te verkopen of in de kosten te snijden. Dat geeft een vertekend beeld.

2. Omzet

Naast de winst is ook de omzetontwikkeling van belang. Groeibedrijven zoals Amazon.com en Netflix zien hun winst per aandeel nauwelijks aandikken, omdat ze de winst investeren om verder te kunnen groeien. Als je je uitsluitend focust op de winst per aandeel, loop je deze aandelen mis.

Omgekeerd zijn er ook bedrijven die een constante winstontwikkeling laten zien, terwijl de omzet steeds verder afkalft. Die aandelen wil je liever níet in portefeuille hebben. Kijk dus ook naar de omzetgroei.

3. PEG-ratio

Uiteraard wil je ook weten of een aandeel realistisch is geprijsd of dat het eigenlijk te duur is. Een handige graadmeter hiervoor is de koers/winstverhouding (k/w), waarbij de beurskoers wordt gedeeld door de winst per aandeel. Dit cijfer geeft aan hoeveel aandeelhouders betalen voor één euro winst per aandeel. Als de k/w hoog is, ben je relatief duur uit als je het aandeel koopt.

Dit cijfer heeft echter één nadeel: het houdt geen rekening met de toekomstige groei, terwijl dat voor beleggers heel belangrijk is.

Daarom kun je beter kijken naar de zogeheten PEG-ratio, een afkorting van price-earnings-growth. Dit cijfer combineert de huidige beurskoers met de winst per aandeel en de toekomstige groei. Je berekent dit door de koers-winstverhouding te delen door de toekomstige omzetgroei voor de komende twaalf maanden.

Als een bedrijf juist gewaardeerd is, moet dit cijfer uitkomen op 1. Is het getal lager, dan is het aandeel ondergewaardeerd. Maar is het hoger dan 1, dan is het overgewaardeerd. Komt dit cijfer uit op 2, dan kun je het aandeel beter mijden.

Houd er wel rekening mee dat de PEG-ratio per definitie subjectief is, aangezien niemand de toekomst kan voorspellen.

4. Debt-to-equity ratio

Het is natuurlijk mooi als een bedrijf flink groeit, maar check wel hoe deze groei wordt gefinancierd. Is dat met behulp van schuld, dan maakt dat een bedrijf kwetsbaar als de rente omhoog gaat, de kredietrating wordt verlaagd of de kredietmarkt opdroogt.

Kijk daarom ook naar de debt-to-equity ratio, die de verhouding weergeeft tussen de totale schuld en het eigen vermogen van het bedrijf. Een ratio van minder dan 0,1 is volgens US News ideaal. Komt het uit boven de 0,5, dan moet je op je hoede zijn.

5. Prognose

Beleggers kijken vooral vooruit. De beurskoersen zijn dan ook niet alleen gebaseerd op de huidige prestaties, maar ze weerspiegelen ook de marktverwachtingen.

Het is daarom verstandig om in het persbericht van de kwartaalcijfers te speuren naar de verwachtingen van het bedrijf voor de rest van het jaar en eventueel de jaren erna.

Dit kan de verwachte omzet- en winstontwikkeling zijn, maar bijvoorbeeld ook voorspellingen voor de groei van het marktaandeel. Let er ook op of het bedrijf eerder uitgesproken verwachtingen bijstelt.

De markt reageert vaak ook sterker op de outlook dan op de gepresenteerde cijfers.

6. Analistenadviezen

Behalve de prognose van bedrijven is ook de visie van analisten van zakenbanken van belang. Zij ploeteren zich door de cijfers en vergelijken deze met die van concurrenten.

In analistenrapporten vind je vaak een schat aan informatie, zoals een prognose, het twaalfmaandskoersdoel en een advies (verkopen, houden of kopen).

Advies- en koersdoelverlagingen leiden vaak tot heftige koersreacties. Natuurlijk kunnen analisten er weleens naast zitten, maar analistenrapporten geven wel een aardig beeld over een bedrijf.

7. Dividendrendement

Het rendement op een aandeel bestaat uit twee delen: eventuele koerswinst bij verkoop van het aandeel en uitgekeerd dividend. De koersen kunnen op dagbasis behoorlijk fluctueren, maar dividend vormt bij veel bedrijven een stabiele inkomstenbron.

In dit lijstje met selectiecriteria mag het dividendrendement dan ook niet ontbreken. Dit geeft de verhouding weer tussen het dividend dat op jaarbasis is uitgekeerd en de beurskoers.

Volwassen bedrijven keren meestal een vast percentage van de winst uit aan hun aandeelhouders. Het gemiddelde dividendrendement van aandelen uit de S&P 500 bedraagt ongeveer 2 procent. Een dividendrendement van meer dan 3 procent geldt als relatief hoog.

Hoger is overigens niet altijd beter. US News waarschuwt beleggers om voorzichtig te zijn met aandelen met een dividendrendement van meer dan 5 procent. Die zijn vaak niet houdbaar en dat maakt beleggers vaak argwanend.