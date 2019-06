Volgens Morningstar zijn er slechts enkele supermarktgiganten in Europa die er echt interessant uitzien. Ahold Delhaize is daar een van.

Aandelenanalist Ioannis Pontikis legt in een videogesprek uit waarom.

Ahold is een Europees bedrijf, maar behaalt maar liefst 60 procent van de omzet in de Verenigde Staten.

Pontikis: "Zeker na de overname van Delhaize door Ahold is de exposure naar de VS significant. Ze zijn op drie na de grootste supermarktketen in het land. Alleen Walmart, Kroger en Albertsons zijn groter."

De analist is vooral over Ahold Delhaize te spreken vanwege de krachtige marktpositie, de sterke aanwezigheid in zowel fysieke winkels als online en de mogelijkheden om nog verder kosten te besparen.

Succesvolle innovaties

"De prestaties van de afgelopen periode hebben onze verwachtingen overtroffen. Dat is vooral te danken aan het succesvolle innovatieprogramma in het zuidoosten van de VS met Food Lion. Dat heeft geresulteerd in een consistent positieve volumegroei."

Ook op online gebied timmert de retailer al een aantal jaar aardig aan de weg. In de VS doen ze dat met bezorgdienst Peapod, in Europa onder andere Albert.nl en Bol.com.

"De online strategie is inderdaad sterk”, beaamt Pontikis. "Peapod is een van de grootste online spelers in Amerika en ook Bol.com is een dominante speler."

Onzekerheid over winstgevendheid

"Maar daar ligt ook onze zorg. Hoewel ze op koers liggen om hun doelen te halen, zijn we onzeker over de winstgevendheid van de online business, en de impact op de marges van de gehele groep."