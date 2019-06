Beurslegende Warren Buffett hamert er bij beleggers al jaren op dat ze goed moeten weten wat ze kopen en goed moeten letten op de waardering van een aandeel.

De favoriete maatstaf die het orakel van Omaha zelf gebruikt om te bepalen waar de waarderingen op een bepaald moment staan, wordt ook wel de Buffett-indicator of -barometer genoemd.

Dat meldt MarketWatch.

De waarderingsindicator die Buffett gebruikt is vrij simpel. De Wilshire 5000-index van Amerikaanse aandelen wordt daarbij gedeeld door het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten.

Als de barometer boven de 100 procent staat dan is de markt duur, en staat de indicator op 70 procent of 80 procent dan is dat een koopsignaal.

Volgens geldmanager Jesse Felder van het Felder Report wordt met de Buffett-indicator de totale waarde van de aandelenmarkt afgezet tegen de totale omvang van de economie.

"De crux is dat hij beleggers vertelt wat ze in de toekomst kunnen verwachten van aandelen."

Wat vertelt indicator nu?

In de onderstaande grafiek plaatst Felder de Buffett-indicator (omgekeerd) tegen de toekomstige tienjaarsrendementen in de aandelenmarkt om wat hij beschrijft als de beste weergave te laten zien van een van zijn favoriete Buffett-citaten: "De prijs die je betaalt, bepaalt je rendement".

Felder concludeert dat beleggers volgens deze maatstaf op dit moment een zo hoge prijs betalen voor aandelen dat ze in de komende tien jaar waarschijnlijk niets terug zullen krijgen, en dat is inclusief dividenden.

Beleggen met geleend geld

"Tegelijkertijd zien die potentiële rendementen er zo slecht uit, dat de risico's mogelijk groter zijn dan ze generaties lang zijn geweest."

Ook wees hij erop dat beleggers zich de laatste tijd in de schulden hebben gestoken om hun blootstelling aan een oververhitte markt te vergroten.

De verhouding tussen deze stijgende schuld en de grootte van de economie laat volgens Felder zien dat investeerders "sinds 1929 niet meer zo hebberig zijn geweest".

"Al deze met schulden gefinancierde speculatie moet op een bepaald moment worden afgewikkeld, meestal via gedwongen verkoop tijdens een bearmarkt. De laatste twee keer dat we in de buurt van het huidige niveau kwamen, zakte de aandelenmarkt met 50 procent", aldus Felder.

Veel risico, weinig rendement

Felder waarschuwde daarbij dat de markten onder de huidige omstandigheden rijp zijn voor een nog grotere daling.

"Samenvattend riskeren langetermijnbeleggers een daling van ongeveer 60 procent om te proberen een rendement van 0 procent te behalen in het komende decennium op de aandelenmarkt. Dat is een van de slechtste verhoudingen tussen risico en rendement ooit."