De best presterende cryptomunt van dit jaar heeft zijn waarde meer dan verdrievoudigd, maar wellicht heeft u er nog nooit van gehoord: Litecoin. Sinds het begin van het jaar steeg de munt al 330%. Hij doet het beter dan zijn belangrijkste concurrenten, waaronder ether en XRP, en de bekendste en grootste cryptomunt: bitcoin.

Dat schrijft Bloomberg Business.

Litecoin heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 8,4 miljard, waarmee het de op zes na grootste digitale valuta is, volgens gegevens van Mosaic Research.

Halvering

De opmars kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de aanstaande halvering van Litecoin, waarbij het aantal munten dat wordt toegekend aan zogenoemde 'miners' met 50 procent wordt verlaagd.

Het idee is dat een inkrimping van het aanbod niet alleen de prijs zal opdrijven, maar ook een erosie van waarde zal voorkomen. Miners ontvangen momenteel 25 nieuwe litecoins per blok, maar na de halvering - die naar verwachting op 6 augustus zal plaatsvinden - zullen ze nog maar 12,5 Litecoins ontvangen.

Elke vier jaar





Een halvering van de beloning van miners gebeurt meestal ruwweg elke vier jaar en voorafgaand aan dat proces laten de onderliggende cryptomunten een rally zien. Vier jaar geleden, toen de laatste halvering van Litecoin plaatsvond, won de munt in de drie maanden daarvoor ongeveer 60 procent, blijkt uit gegevens van CoinMarketCap.com.

En het fenomeen staat ook niet los van litecoin. Bitcoin zal in mei 2020 zijn volgende halvering ondergaan en de grootste fans van de cryptomunt zien in de daling van het aanbod een katalysator voor verdere winst.

Astronomische stijgingen

"Elke keer wanneer we een halvering in bitcoin of litecoin hebben gezien, is de prijs astronomisch gestegen", zei Mati Greenspan, senior marktanalist bij handelsplatform eToro. "Dus als dat patroon doorgaat, is wat we tot nu toe hebben gezien nog maar het begin. Dit is normaal voor de cryptomarkt", verklaarde Greenspan.

Ruimere acceptatie crypto's

Cryptomunten staan dit jaar in de schijnwerpers vanwege de ruimere acceptatie en de toegenomen aandacht van Wall Street. AT&T bijvoorbeeld laat als eerste Amerikaanse telecombedrijf zijn klanten hun rekeningen betalen met behulp van digitale valuta. Ook heeft Facebook plannen om met een eigen cryptomunt te komen.

Deze ontwikkelingen hebben onder andere de prijs van bitcoin sinds het begin van het jaar met 120 procent opgedreven. Ether is ook bijna 100 procent gestegen. Litecoin, dat eind vorig jaar minder dan 30 dollar kostte, is nu 130 dollar waard. David Tawil, president van crypto-hedgefonds ProChain Capital, denkt dat litecoin dankzij de beloningshalvering terug kan keren naar de eerdere hoogtepunten.

Weinig gebruikt als betaalmiddel

Maar de recente heropleving maskeert een ongewenste bijwerking, namelijk dat weinig mensen bitcoin, of andere crypto's, daadwerkelijk gebruiken als een betaalmiddel. De cryptohandel vooral wordt gedreven door speculatie. Door de enorme prijsschommelingen is het moeilijk om cryptomunten te gebruiken voor het betalen van rekeningen of zelfs om een kopje koffie te kopen.

En als al bijna niemand bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, gebruikt, wie gebruikt er dan litecoin? Na een piek in januari 2018 zijn de litecoin-transacties met 84 procent gedaald. Sinds het begin van het jaar zijn de transacties echter weer gestegen.

Litecoin gedijt bij bitcoin

"Litecoin gedijt alleen als bitcoin waardevol is", zei investeerder Aaron Brown. "Het is een gevestigde, handige transactievaluta die goed geschikt is voor een wereld waarin bitcoin van waarde is. Ik denk niet dat het veel waarde heeft in een wereld waarin de prijs van bitcoin laag is."