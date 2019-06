Walmart, Target en meer dan 600 andere bedrijven hebben in een brief president Trump dringend verzocht om een oplossing te vinden voor de vete met China. Volgens hen schaden de tarieven Amerikaanse bedrijven en consumenten.

Dat schrijft persbureau Reuters. Het is niet de eerste brief die de regering Trump ontvangt van 'Tariffs Hurt the Heartland', een nationale campagne tegen de tarieven, ondersteund door meer dan 150 handelsorganisaties op het gebied van landbouw, industrie, tech en retail.

G20-meeting

Trump richt naar eigen zeggen zijn pijlen op de G20-meeting eind deze maand in Osaka. Daar wil hij met Xi verder praten en beslissen of hij de tarieven uitbreidt naar bijna alle Chinese importgoederen.

Maar met nog maar twee weken te gaan zijn de verwachtingen om tot een oplossing te komen niet hoog. Reuters zegt uit ‘bronnen’ te weten dat er nog maar weinig wordt voorbereid voor een ontmoeting, zelfs nu de gezondheid van de economie op het spel staat.

Rekening bij Amerikaanse bedrijven

“Wij zijn bezorgd over een escalatie van deze ‘oog om oog, tand om tand’-tarieven”, zo staat in de brief te lezen. "Dit is niet de manier om de oneerlijke praktijken van China aan te pakken. De rekening komt uiteindelijk bij Amerikaanse bedrijven terecht, niet bij China.”

Walmart, de grootste werkgever in de VS en de grootste retailer ter wereld, stelt dat de tarieven zullen leiden tot hogere prijzen voor Amerikaanse consumenten.

'Alleen maar verliezers'

Een importtarief van 25 procent op nog eens 300 miljard dollar aan goederen, bovenop de bestaande maatregelen, zorgt voor 2 miljoen minder banen in de VS, zo waarschuwen de schrijvers van de brief.

Ook zou het leiden tot 2000 dollar extra kosten voor een gemiddeld Amerikaans gezin van vier personen, en een vermindering van het bbp van 1 procent. “Een handelsoorlog die escaleert is niet in het belang van ons land. Er zullen alleen maar verliezers zijn.”