Beleggers kunnen elk kwartaal meekijken met een aantal van de rijkste en meest succesvolle hedgefondsmanagers in de Verenigde Staten. De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) eist namelijk elk kwartaal een update van het aandelenbezit van fondsen met een beheerd vermogen van meer dan 100 miljoen dollar.

Uit deze gegevens heeft US News een lijst van de zeven favoriete aandelen van hedgefondsen samengesteld.

1. Apple

Apple is het populairst bij de hedgefondsmanagers. Na een sterke start van het jaar daalde het aandeel van de iPhone-maker in mei als gevolg van de kwetsbaarheid van het bedrijf inzake de Amerikaanse handelsoorlog met China. Het aandeel staat voor dit jaar echter nog steeds 22 procent in de plus en dat is meer dan de stijging van 15,4 procent van de S&P 500-index.

Aan het einde van het eerste kwartaal hadden hedgefondsen in totaal voor 57,9 miljard dollar aan aandelen Apple in portefeuille. D.E. Shaw & Co. en Adage Capital Management zijn topinvesteerders met elk meer dan 1 miljard dollar aan aandelen Apple.

2. Microsoft

Het bedrijf dat Apple als het meest waardevolle bedrijf ter wereld heeft ingehaald, is de tweede topkeuze onder hedgefondsen. Microsoft is in 2019 een duidelijke marktleider. Het aandeel steeg dit jaar meer dan 32 procent en de beurswaarde nam toe tot meer dan 1 biljoen dollar.

In april rapporteerde Microsoft een omzetgroei van 14 procent over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, waarbij de commerciële cloudomzet met 41 procent groeide en het Azureplatform een omzetgroei kende van 71 procent.

Topbeleggers in het softwarebedrijf zijn TCI Fund Management met 2 miljard dollar aan aandelen, en Tiger Global Management met 1,5 miljard dollar. In totaal bezitten hedgefondsen voor 31,6 miljard dollar aan aandelen Microsoft.

3. Bank of America

Bank of America is het op twaalf na zwaarst wegende aandeel in de S&P 500. Op de favorietenlijst van hedgefondsen staat de bank op de derde plek. Het aandeel Bank of America daalde in de afgelopen twaalf maanden met 5,6 procent doordat de verwachte renteverhogingen uitbleven.

Topbeleggers in Bank of America zijn Theleme Partners met 499,7 miljoen dollar en Darsana Capital Partners met 331 miljoen dollar.

Hedgefondsen hebben hun blootstelling aan Bank of America in het eerste kwartaal met 4,1 miljard dollar verlaagd, maar rapporteerden nog steeds een totaal van 30,5 miljard dollar aan aandelenposities in de Amerikaanse bank.

4. Wells Fargo

Wells Fargo staat net in de top 25 van zwaarst wegende aandelen in de S&P 500, maar de bank is de op drie na meest populaire belegging onder hedgefondsen. Het aandeel daalde het afgelopen jaar met 16 procent nadat de Federal Reserve in februari 2018 de uitbreiding van de bank wegens fraude beperkte.

Theleme Partners en D.E. Shaw & Co zijn topbeleggers in Wells Fargo, met belangen van respectievelijk 498,9 miljoen dollar en 334,7 miljoen dollar. In totaal houden hedgefondsen voor 26,3 miljard dollar aan aandelen Wells Fargo aan.

5. Facebook

Ondanks de aanhoudende zorgen over regelgeving, gegevensmisbruik en mogelijke acties van toezichthouders, was Facebook het best presterende aandeel in 2019 onder deze zeven favorieten van hedgefondsen.

Het aandeel is tot nu toe met 34 procent gestegen en Facebook rapporteerde dat de gemiddelde omzet per gebruiker in het eerste kwartaal met 16 procent gestegen is.

Tiger Global is onder de hedgefondsen veruit de grootste belegger in Facebook met een positie van 1,4 miljard dollar, gevolgd door Citadel met een belang van 883,6 miljoen dollar. Hedgefondsen hadden aan het einde van het eerste kwartaal in totaal 22,6 miljard dollar aan aandelen Facebook in bezit.

6. Coca-Cola

Coca-Cola is misschien wel het meest defensieve aandeel onder de hedgefondsfavorieten. Coca-Cola betaalt een dividend van 3,1 procent en de aandelenkoers is tot nu toe met slechts 8 procent gestegen. Het frisdrankenbedrijf rapporteerde een solide omzetgroei van 5 procent in het eerste kwartaal en herhaalde zijn winstverwachting.

In totaal hebben hedgefondsen hun aandelenposities in Coca-Cola in het eerste kwartaal met 140 miljoen dollar verlaagd.

Topinvesteerders in het concern zijn Adage Capital Management met 217 miljoen dollar en Renaissance Capital Management met 168 miljoen dollar. De positie van hedgefondsen in Coca-Cola bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 20,9 miljard dollar.

7. Amazon.com

Webwinkelreus Amazon heeft de op een na grootste marktkapitalisatie in de S&P 500, maar staat bij de hedgefondsmanagers op de zevende plek. Het aandeel is dit jaar tot nu toe met 24 procent gestegen, mede dankzij een omzetgroei van 16,9 procent in het eerste kwartaal.

Topbeleggers in Amazon zijn Tiger Global Management met een belang van 1,2 miljard dollar en Lone Pine Capital met een positie van 1,1 miljard dollar.

Hedgefondsen hebben hun blootstelling aan Amazon in het eerste kwartaal met 3,7 miljard dollar teruggeschroefd, maar bezitten in totaal nog steeds voor 20,9 miljard dollar aan aandelen Amazon.