Beleggers en indexaanbieders mogen de manier waarop ze naar emerging markets kijken weleens onder de loep nemen.

Dat vinden Chou Chong, Alexandre Carrier en Matthieu Belondrade van Ostrum Asset Management.

"De leidende indexaanbieders in de wereld delen de aandelenmarkten in volgens bepaalde criteria, bijvoorbeeld bbp, markttoegankelijkheid en liquiditeit", zo beginnen zij hun opiniestuk.

'Achterhaald'

"Wij vinden de definitie 'opkomende markten' echter achterhaald. Ze zijn vaak niet meer zo 'opkomend', en laten soms betere cijfers zien dan bepaalde ontwikkelde markten. Harde cijfers leveren het bewijs."

"Als je bijvoorbeeld kijkt naar het bbp per hoofd van de bevolking van Zuid-Korea, Chili, Polen of de Baltische staten, dan horen ze bij de developed markets-categorie. En wat betreft omvang en liquiditeit is China nu op twee na de grootste aandelenmarkt in de wereld. En India, Korea, Taiwan, Brazilië en Zuid-Afrika zijn nu groter en meer liquide dan veel aandelenmarkten in Europa."

"Aan de andere kant zijn sommige landen hun hoge groeimomentum verloren. Als we heel strikt beoordelen op het groeiperspectief van het bbp, zijn landen als Mexico, Chili en Rusland eigenlijk geen opkomende landen meer."

In plaats van de DM versus EM-retoriek te gebruiken, doen de experts liever aan stockpicking en kijken ze naar wat relevant is op bedrijfsniveau. "Wij zoeken naar ‘ultra-ontwikkelde bedrijven’ met veel kwaliteit, die ook sterk presteren op het gebied van groei en ESG. Dit zijn vaak ondernemingen met een heel geavanceerd, innovatief en state of the art-businessmodel."

Tencent

Tencent is volgens hen een goed voorbeeld van zo'n 'ultra ontwikkeld bedrijf'. "Met meer dan 1 miljard gebruikers, is Tencent het equivalent van een soort gecombineerd Facebook, Instagram, Twitter, Skype, Tinder, Ebay en Uber. Het bedrijf biedt zelfs betalingsoplossingen gelijkwaardig aan PayPal en ApplePay."

Ook is de Russische staatsbank Sberbank het noemen waard, stellen de experts. "De bank heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en is erg innovatief. Het businessmodel lijkt nu meer op dat van een fintechbedrijf dan op dat van een traditionele bank, terwijl het meer dan 90 miljoen klanten heeft."

Safaricom

Maar ook in Afrika zijn er ultra-ontwikkelde bedrijven, schrijven ze. "Apple Pay en WeChat Pay zijn recente vindingen, terwijl een bedrijf als Safaricom (Kenia) al vergelijkbare diensten aanbiedt sinds 2007. Wij schatten dat meer dan 50% van Kenia’s bbp wordt verwerkt via Safaricom's M-Pesa-dienst."

"Deze voorbeelden laten zien dat ultra-ontwikkelde bedrijven zich overal op de wereld kunnen bevinden. Kwaliteitsbedrijven in EM-markten behandelen wij daarom hetzelfde als kansen in de ontwikkelde aandelenmarkten", besluiten de drie.