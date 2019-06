De Amerikaanse importtarieven op Mexicaanse goederen zijn voorlopig van de baan, maar de strategen van Citigroup waarschuwen dat de handelsspanningen zullen toenemen en de financiële markten een flinke klap kunnen krijgen.

"De spanningen nemen toe en de uitkomsten lijken eerder te worden ingegeven door politieke dan door economische afwegingen," aldus strateeg Mark Schofield van Citigroup volgens persbureau Bloomberg. "En president Donald Trump zal waarschijnlijk onverzettelijk blijven."

Basisscenario: geen handelsdeal, geen renteverlaging

In het basisscenario voorziet Citigroup dat Trump 25 procent importbelasting gaat heffen over de Chinese goederen waarvoor nu nog geen tarieven gelden. Volgens de strategen is dat een strategie van intimidatie in de aanloop naar een handelsdeal met Peking. Ook zal Trump importheffingen op auto's invoeren en de handelsspanningen met Europa en Japan verder opvoeren.

Als de Federal Reserve de rentetarieven niet verlaagt, zorgt dit scenario voor bearmarkten: 20 procent daling van de S&P 500-index ten opzichte van de piek in april, naar 2.350 punten, een daling van de amerikaanse tienjaarsrente naar 1,50 procent of lager, en stijging van de goudprijs naar 1.600 dollar per ounce, het hoogste niveau sinds 2013.

Geen handelsdeal, wel renteverlaging

Er is ook een positiever scenario mogelijk, waarin geen handelsovereenkomst wordt bereikt met China maar de Federal Reserve de rente in totaal met 75 basispunten zal verlagen.

Dat zou nieuwe toppen in de S&P 500 opleveren en de tienjaarsrente naar 2 procent opstuwen. Dankzij de goedkopere dollar stijgt de goudprijs in dit scenario nog steeds, tot 1.500 dollar per ounce.

Handelsdeal tijdens G20-top

In het derde scenario sluit Trump een overeenkomst met China tijdens de G20-top eind juni in Japan, waar hij een ontmoeting heeft met de Chinese president Xi Jinping.

In dit scenario zullen aandelen stijgen, waarbij de opkomende markten volgens de Citi-strategen "aanzienlijk beter zullen presteren". De tienjaarsrente zal eveneens stijgen, terwijl de goudprijs zal dalen door een verzwakking van de Amerikaanse dollar.