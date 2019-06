Voor beleggers die stilletjes hopen dat het handelsdispuut tussen de VS en China binnenkort de wereld uit is, komt de analyse van beleggingsstrateeg David Lafferty van Natixis als een ijskoude douche. Beleggers krijgen te maken met een economische Koude Oorlog. Wat te doen?

Volgens beleggingsstrateeg David Lafferty van Natixis Investor Managers is het huidige escalerende handelsconflict slechts de top van de ijsberg, zo schrijft IEXProfs.nl.

De VS wil volgens de Amerikaan niet zo zeer het handelstekort wegwerken, maar vooral het Chinese langetermijnproject Made in China 2025 frustreren.

Dat project heeft als doel om een einde te maken aan de Amerikaanse techdominantie. Want als Made in China 2025 wordt uitgevoerd, zoals de planmakers wensen, dan is China over zes jaar leidend in zaken als kunstmatige intelligentie, robotica en alle groene technologieën.

Het sluiten van een handelstekort is volgens u niet de oplossing van de problemen?

“Niet echt. De kans op een akkoord dit jaar is 50 procent. Veel groter is het risico dat de marktvolatiliteit toeneemt en dat is nooit goed voor aandelen wereldwijd. Maar ook als een akkoord iets doet aan het Amerikaanse handelstekort, dan zal dat niet genoeg zijn voor de Amerikaanse regering. China wil een economische supermacht zijn, samen of in plaats van de VS zijn, en dat is niet in het belang van de VS. Daarbij acht ik de kans ook klein dat China zich aan de afspraken zal houden.”

Hoe gaat het eindigen tussen China en de VS?

“De VS zal zijn economische macht moeten delen met China. De opkomst van economische macht China kan worden vertraagd, maar niet worden gestopt. De VS doet er verstandig aan om China te behandelen als een partner om tal van westerse standaarden in China, zoals 5G, ingevoerd te krijgen.”

Wat doet de langetermijnbelegger in deze situatie?

“Voor de lange termijn zijn we vooral enthousiast over de opkomende markten. Daar komt toch de groei vandaan. De potentiële economische groei van de VS en Europa is resp. 2 procent en 1-1,5 procent, terwijl wij voor de opkomende markten uitgaan van 6 procent. Dat is de vermenigvuldiging van de productiviteitsgroei en de verwachte groei van het aantal werknemers.”

“Dat is echt een advies voor de lange termijn, want op de korte termijn gaat beleggen in de opkomende markten met sterke ups en downs gepaard. Wie belegt in de opkomende markten doet dat daarom met een beleggingshorizon van minstens vijf jaar en moet bereid zijn kortetermijnpijn te dragen. Risico’s waren er altijd al, maar de volatiliteit zal alleen maar heviger geworden.”

Wat is er mis met Amerikaanse aandelen: die doen het toch altijd beter?

“Nee, dat is niet waar. Dat gold vooral de laatste 10 jaar, want tech deed het zo veel beter dan financials. Wie gelooft dat tech blijft outperformen, moet in de VS wezen. Wij zetten in op tech én financials. Dat zijn onze beide overweights.”

“Maar liever dan Amerikaanse aandelen kopen we Europese. De koersen van Europese aandelen zijn bespottelijk laag. Europa heeft problemen, maar die zijn allemaal dubbel en dwars in de koersen verwerkt. Naarmate we verder in de cyclus zijn, - we denken nog niet aan een recessie - ben ik liever in aandelen die al veel angsten reflecteren. Veel van de Europese bedrijven opereren bovendien mondiaal. Die worden gestraft voor het feit dat hun hoofdkantoor toevallig in Europa ligt."

Laten we hopen dat Europa niet het volgende doelwit is van de Amerikaanse regering.

“De VS heeft ook een handelstekort met Europa, maar dat zal niet tot een economische Koude Oorlog leiden. Europeanen drijven geen oneerlijke handel. Zij stelen geen informatie.”

U vreest geen recessie ten gevolge van steeds hogere invoerheffingen?

“Minder wereldwijde handel is niet het gevaar. Wel dat de financiële markten sterk negatief reageren. Een bearmarkt kan mensen aanzetten minder te consumeren, en dat kan de trigger zijn van een volgende recessie.”

Onderwijl gaat de rente nooit meer omhoog?

“De keuze voor lage rentes is een deal with the devil. Voor centrale banken is het welhaast onmogelijk om hun beleid terug te draaien. Het grootste probleem is dat de huidige lage rente omgeving beleggers dwingt om portefeuilles samen te stellen die niet passen bij hun risicotolerantie.”

Steek al het geld in aandelen én obligaties opkomende markten en het komt wel goed. Bijna alle beleggingshuizen hebben de opkomende markten wel op een buy staan.

“Daar ben ik het niet mee eens, want de meeste beleggers kunnen de bijbehorende risico's niet dragen. Iedereen wil een langetermijnbelegger zijn, maar slechts weinigen kunnen op de korte termijn, als het even flink tegenzit, koers houden. Lukt dat niet, dan lopen beleggers het gevaar hun portefeuille op het slechtst denkbare moment te liquideren."

"Het samenstellen van een portefeuille begint met risicotolerantie. De beste portefeuilles gaan uit van het maximale risico dat beleggers willen en kunnen lopen.”