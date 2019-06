Sommige beleggers nemen de zomer vrij. Maar dit kan ertoe leiden dat ze een aantal zinderende zomeracties op de beurzen missen.

Vijf aandelen in de brede S&P 1500-index deden het namelijk veel beter dan de markt in de afgelopen vijf zomers. Dat blijkt uit een analyse van Investor's Business Daily (IBD).

Kabelaanbieder Charter Communications, videogame-ontwikkelaar Take-Two Interactive, IT-bedrijf IQVIA Holdings, entertainmentbedrijf World Wrestling Entertainment en maker van medische zuurstofapparaten Inogen boekten sinds 2014 ruim twee keer zoveel winst als de S&P 1500-index.

En dat komt niet doordat de markt het zo slecht deed. De brede S&P 1500 behaalde in vier van de afgelopen vijf zomers een positief resultaat. De zwakste zomer was in 2015, met een daling van 8,3 procent. Maar de vijf aandelen hierboven hebben de afgelopen vijf jaar nooit verlies geleden in de zomer.

2 zomeraandelen met hoge rating

Slechts twee van de best presterende zomeraandelen hebben een samengestelde rating (IBD-score) van 85 of hoger. De waarderingen van IBD lopen van 1 tot 99.

Het hoogst beoordeelde aandeel is IQVIA, dat een samengestelde score heeft van 92. Het aandeel IQVIA realiseerde in de afgelopen vijf zomers een indrukwekkend gemiddeld rendement van 12 procent, waaronder een winst van 22 procent in de zomer van 2018. Het aandeel is dit jaar al met 19 procent gestegen tot 138,30 dollar.

Analisten verwachten dat deze zomer ook goed zal zijn voor IQVIA, dat informatietechnologie op het gebied van gezondheid biedt aan bedrijven. De winst voor het zomerkwartaal zal naar verwachting met 15,5 procent stijgen tot 1,49 dollar per aandeel. Het bedrijf ontwikkelt cloudsoftware voor zaken als het uitschrijven van recepten en farmaceutisch onderzoek. Het gemiddelde koersdoel van analisten voor het aandeel bedraagt 156,90 dollar.

Profiteer van vrijetijdsbesteding consumenten

Beleggers kunnen geld verdienen terwijl anderen het rustig aan doen. Zo is kabelaanbieder Charter Communications een goede keus in de zomer. Het bedrijf rapporteerde de afgelopen vijf jaar een gemiddelde zomerwinst van 12,6 procent. Analisten verwachten een explosieve winstgroei van 256 procent in het huidige zomerkwartaal, naar 1,85 dollar per aandeel. Het aandeel heeft een IBD-score van 86 en is dit jaar al met 38 procent gestegen naar 138,30 dollar.

Amerikaanse consumenten kijken in de zomerperiode onder meer naar professioneel worstelen. Het aandeel World Wrestling Entertainment (WWE) steeg de afgelopen vijf zomers met gemiddeld 16,6 procent. Voor dit zomerkwartaal verwachten analisten niet veel in termen van winst. Die zal naar verwachting 5 dollarcent per aandeel bedragen, vergeleken met 14 dollarcent een jaar eerder. Maar in het decemberkwartaal moet het 92 dollarcent worden, wat het dubbele is van de winst in de winter van 2018. Het aandeel is dit jaar tot nu toe met 3 procent gedaald tot 72,51 dollar.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer gespreide manier om te investeren in de zomerperiode, dan is de iShares Evolved US Media and Entertainment (IEME) mogelijk een optie. Deze ETF houdt het grootste percentage van zijn vermogen in Charter Communications, namelijk bijna 5,5 procent. De Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) heeft een belang van 3 procent in World Wrestling Entertainment.

Grand Theft Auto

In de zomerperiode vinden veel mensen ook tijd om te gamen. Take-Two Interactive, het bedrijf achter de games Grand Theft Auto en Red Dead Redemption, is dan ook een grote zomerbloeier. Het aandeel is gemiddeld met 18,4 procent gestegen in de afgelopen vijf zomers.

Het feit dat de game-industrie begin juni zijn jaarlijkse conferentie organiseert, helpt ook mee. Veel belangstelling was er dit jaar voor Microsoft, dat in 2020 een nieuwe versie van zijn gameconsole Xbox wil introduceren. Wel kampt de industrie met het verdienmodel van Fortnite, een populair schietspel dat gratis gespeeld kan worden. Er komt pas geld binnen als spelers extra functies kopen.

Door het gebrek aan een grote zomerhit van Take-Two zal de winst in het zomerkwartaal met 90 procent kelderen tot 4 dollarcent per aandeel. Maar de omzet zal sterk blijven met een groei van 64 procent.

Ook voor Take-Two is er een ETF-optie om het risico te spreiden. Take-Two heeft een wegingsfactor van 5 procent in de Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (EWCO).

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar de cijfers laten wel zien dat wie in de zomer blijft opletten, leuke winsten kan opstrijken.