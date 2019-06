Met alle onzekerheid rond de Brexit mijden de meeste beleggers de Britse aandelenmarkt, maar is dat wel terecht? Volgens Schroders niet.

Volgens de vermogensbeheerder blijven de prestaties van Britse aandelen sinds het EU-referendum achter bij wereldwijde aandelen, waardoor de waarderingen zich op het laagste niveau sinds decennia bevinden. Daarnaast ligt het dividendrendement boven het langdurige gemiddelde.

Waarom zou je dan juist nu kiezen voor Britse aandelen? Schroders heeft daar drie redenen voor. Allereerst ziet de vermogensbeheerder dat de interesse van buitenlandse bedrijven in Britse aandelen stijgt, door de lage waarderingen, maar ook het zwakke Britse pond.

Sue Noffke, head of UK equities bij Schroders, wees op de recente aankoop van de Britse koffieketen Costa Coffee door Coca-Cola en de overname van farmaceut BTG door Boston Scientific. Schroders verwacht dat individuele beleggers dit soort signalen ook oppakken en weer vertrouwen krijgen in Britse bedrijven.

Inkoopprogramma eigen aandelen

Bovendien hebben veel Britse ondernemingen een inkoopprogramma van eigen aandelen lopen, merkte Noffke op. Dit duidt erop dat de ondernemingen hun eigen aandelen als ondergewaardeerd zien.

Voor beleggers kan een inkoopprogramma van eigen aandelen interessant zijn, mede omdat het dividend over minder aandelen wordt verdeeld en de beurskoers vaak opveert.

Zowel de zogeheten price-to-book value als de koers/winstverhouding en de price-to-dividend ratio wijzen op een relatieve onderwaardering van Britse aandelen van 30 procent ten opzichte van de mondiale soortgenoten, aldus Schroders. Dit is dichtbij het laagste punt in 30 jaar.

"Die lage waardering biedt wel een aantrekkelijk instappunt voor beleggers met een lange horizon", aldus Noffke.

Fors hoger dividendrendement

Schroders merkte op dat het huidige dividendrendement van 4,5 procent op Britse aandelen flink hoger ligt dan het gemiddelde van 3,5 procent over de afgelopen dertig jaar. De vermogensbeheerder verwacht niet dat dit gaat veranderen. Daar is namelijk ofwel een sterke koersstijging voor nodig, ofwel dermate slecht nieuws dat bedrijven hun dividenduitkeringen fors gaan korten.

Tijdens de financiële crisis daalden de dividenduitkeringen weliswaar met 15 procent, maar dat beeld is vertekend door het opschorten van de dividenduitkering door BP na het Deepwater Horizon debacle in de Golf van Mexico. Volgens Schorders is er dan ook geen reden om aan te nemen dat de dividenduitkeringen ineens flink zullen dalen.

Kansen voor de stockpicker

Schroders denkt niet dat een recessie, zoals die volgde op de grote financiële crisis, waarschijnlijk is. "Als er een recessie komt, dan blijft hij waarschijnlijk beperkt tot het Verenigd Koninkrijk en slaat hij niet wereldwijd om zich heen", aldus de vermogensbeheerder.

"In zekere zin is dat geruststellend, aangezien de meeste Engelse dividenduitkerende bedrijven het grootste deel van hun inkomsten uit het buitenland halen."

Zowel onder de grote als kleine beursgenoteerde ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk ziet Schroders kansen voor de stockpicker. "Door hierin te beleggen kan de portefeuille zodanig worden ingericht dat de kans op superieure rendementen op de langere termijn toeneemt."