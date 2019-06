ING lijkt sinds vanochtend niet langer in de race om de kwakkelende Duitse Commerzbank over te nemen. Volgens Martin Crum van de IEX Beleggersdesk is te hopen dat de berichten kloppen, omdat Commerzbank niet bij de strategie van ING past.

Vanmorgen kwam het Duitse Handelsblatt met het bericht dat Commerzbank helemaal niet zo'n interessante overnamekandidaat was als het eerst leek. Zowel het Italiaanse UniCredit als het Franse BNP Paribas zouden al zijn afgehaakt.

En ook ING lijkt niet langer in de race, wat Crum als positief ziet. "Geen van beide banken wilde reageren op de berichten, maar voor aandeelhouders van ING is het te hopen dat ze juist zijn", schrijft hij.

Stap terug in de tijd

Volgens de analist past Commerzbank namelijk niet bij het businessmodel van ING.

"ING slaagt er nu goed in om met het bankenplatform marktaandeel te veroveren, zonder dure kantoren en duur personeel", legt hij uit. Een overname van Commerzbank - een traditionele Duitse bank met dure kantoren - zou dan juist weer een stap terug in de tijd zijn.

Herstelpotentieel

"Als ING inderdaad is afgehaakt, dan heeft het aandeel nog redelijk wat herstelpotentieel. Want het aandeel kwam onder druk te liggen toen geluiden over samengaan luider werden."

Sowieso is het voor banken nog steeds geen gemakkelijke tijd, met een ECB die niet zomaar cadeautjes uitdeelt aan de sector, zegt de analist.

"Banken zullen het voorlopig op eigen kracht moeten doen. Er zal nog meer op de kosten gelet moeten worden, hoewel de rek er wel een beetje uit lijkt na de forse saneringen van de afgelopen jaren en de focus op digitalisering."

Positief

De IEX Beleggersdesk blijft positief over het aandeel, zeker nu het een bescheiden inhaalslag kan maken, besluit Crum.