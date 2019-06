Aanhoudende handelsspanningen doen beleggers zoeken naar investeringen die ongevoelig zijn voor importtarieven.

Het Amerikaanse detailhandelsconcern Target werd onlangs geprezen om zijn gezonde dividendrendement van rond de 3 procent. Hoewel een dividendrendement van iets meer dan 3 procent in de huidige marktomgeving zeker niet kan worden genegeerd, blijken 134 van de bedrijven uit de S&P 500-index momenteel een dividendrendement van 3 procent of meer te bieden.

Voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten uit dividenden selecteerde InvestorPlace zeven aandelen die momenteel 3 procent of meer opleveren.

1. Ford

Ford levert momenteel een dividendrendement van zo'n 6,1 procent op. De autofabrikant is daarmee het op tien na hoogst renderende aandeel in de S&P 500. De keuze voor Ford is niet zonder risico; de truck- en autofabrikant gaat nadelige gevolgen ondervinden als president Donald Trump zijn voorgenomen 5 procent importbelasting op goederen uit Mexico alsnog doorzet.

Sommige marktkenners adviseren dan ook om Ford te verkopen omdat het concern wordt geconfronteerd met een handelsoorlog op twee fronten. Maar Ford heeft enorm veel opwaarts potentieel, bijvoorbeeld in de stap naar elektrische voertuigen. Met een hoog dividendrendement en voldoende vrije kasstroom is Ford een geweldig aandeel voor dividendinvesteerders.

2. Altria

Altria levert momenteel een dividendrendement van ongeveer 6,2 procent op, waarmee de sigarettenfabrikant het op zeven na hoogst renderende aandeel in de S&P 500 is.

Altria staat bekend om zijn overnames buiten de sigarettenindustrie. Op 3 juni kondigde Altria aan 80 procent te kopen van het Zwitserse sigaren- en pruimtabaksbedrijf Burger Sohne. Vorig jaar betaalde Altria bijna 15 miljard dollar voor een minderheidsbelang in e-sigarettenfabrikant Juul Labs en een belang van 45 procent in Cronos Group, een van Canada's grootste cannabisbedrijven.

Altria doet er alles aan om ervoor te zorgen dat wanneer de sigarettenindustrie uitdooft, deze nieuwe bedrijfstakken het verlies aan omzet meer dan goed zullen maken. Altria's betrouwbare vrije kasstroom biedt daarnaast een vrijwel zekere garantie dat het bedrijf het dividend van 3,20 dollar per jaar op de lange termijn kan blijven betalen.

3. Kimco Realty

Kimco Realty staat met een dividendrendement van 6,1 procent één plaats onder Ford op de ranglijst. Het aandeel is dit jaar tot nu toe met 22,2 procent gestegen, inclusief dividend. Dat is aanzienlijk meer dan de S&P 500 en concurrerende vastgoedfondsen.

Kimco is een van de oudste vastgoedbevaks (REITs) in de Verenigde Staten en bezit meer dan 400 winkelcentra in het hele land, met meer dan 5 miljoen vierkante meter verhuurbaar oppervlak.

Beleggers zien een vastgoedinvesteerder met blootstelling aan de detailhandel vaak niet zo zitten, maar Kimco heeft voor huurders gezorgd die met de tijd meegaan. Ook haalt het bedrijf 77 procent van de inkomsten uit supermarkten en slaagt het er goed in om zijn portefeuille van huurders te diversifiëren. De twaalf grootste huurders zijn goed voor slechts 22 procent van de jaarlijkse huurinkomsten.

Interessant voor beleggers is het werk dat Kimco maakt van herontwikkeling. Vanaf 2021 verwacht het bedrijf jaarlijks tot 250 miljoen dollar te investeren in de herontwikkeling en uitbreiding van bestaande winkelcentra.

4. Target

Target levert momenteel een dividendrendement van zo'n 3,0 procent, waarmee het op de 132ste plaats staat van hoogst renderende S&P 500-aandelen. Target heeft de kooplijst gehaald omdat de discountverkoper in 2019 op de goede weg lijkt te zijn.

De laatste kwartaalresultaten waren beter dan verwacht. Vooral de omzetgroei van 4,8 procent in winkels die langer dan een jaar open zijn en de online omzetgroei van 42 procent vielen in de smaak bij beleggers. De online verkoop is nu goed voor 7,1 procent van de totale verkopen van Target. Dat is 190 basispunten meer dan een jaar eerder.

Bestuursvoorzitter Brian Cornell liet daarnaast weten dat Target goed gepositioneerd is om sterke financiële prestaties te leveren in 2019. Zolang de economie sterk blijft, zou de aandelenkoers verder kunnen oplopen tot 100 dollar aan het einde van het jaar.

5. Public Storage

Public Storage is met een dividendrendement van 3,3 procent de nummer 109 onder de hoogst renderende S&P 500-aandelen. Door de aanhoudende internationale handelsspanningen blijven beleggers zoeken naar investeringen die niet worden geraakt door de importtarieven. Een mogelijke veilige haven is de opslagindustrie.

De bedrijfsactiviteiten van Public Storage zijn altijd aantrekkelijk geweest, omdat ze deels bestaan uit opslagruimte voor particulieren en deels uit investeringen in onroerend goed. Het bedrijf heeft 2.444 opslagfaciliteiten in 38 staten, met 15 miljoen vierkante meter verhuurbare ruimte.

Het bezit ook 35 procent van de Europese marktleider Shurgard, die 231 opslagfaciliteiten bezit met ruim een miljoen vierkante meter verhuurbare ruimte.

Het onroerend goed van Public Storage werd per 31 maart gewaardeerd op 9,3 miljard dollar. Dat is 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Maar de cijfers op de balans geven de kosten van de grond en de gebouwen weer, niet de marktwaarde bij verkoop.

Net als parkeerplaatsen zijn opslagfaciliteiten een goede manier om inkomsten te genereren uit onroerend goed en rustig te wachten op eventuele verkoop van de grond of de gebouwen aan een projectontwikkelaar.

6. General Mills

General Mills levert momenteel een dividendrendement van 3,8 procent en staat daarmee op plaats 74. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren, zoals veel grote levensmiddelenbedrijven, geleden onder de stap van consumenten naar gezondere alternatieven.

En hoewel General Mills, na Kellogg de grootste producent van ontbijtgranen in de VS, zich net als de meeste andere grote spelers probeert aan te passen aan deze trend, heeft het bedrijf nog een lange weg te gaan.

General Mills bracht de bal aan het rollen met de benoeming van Jeff Harmening tot nieuwe topman in juni 2017. Maar ook hij zal toegeven dat de transformatie nog lang niet is voltooid. Harmening zei onlangs in een interview veel mensen van buiten de organisatie te hebben aangetrokken die waardevol zijn op gebieden als strategisch omzetbeheer en e-commerce.

General Mills blijft investeren in zijn e-commerce-activiteiten, die momenteel 3 procent van de omzet vertegenwoordigen en binnen vijf jaar goed zullen zijn voor zo'n 10 procent. Wat overnames betreft is de aankoop van diervoederbedrijf Blue Buffalo een succes geweest voor zowel de e-commerce als de particuliere markt.

Het aandeel is in 2019 mooi hersteld, met een stijging van 33 procent tot nu toe. En aangezien het bedrijf zichzelf blijft transformeren zal de aandelenkoers naar verwachting verder blijven stijgen.