Als de koersen zakken staat iedereen voor hetzelfde dilemma: kopen, vasthouden of verkopen?

Voor beleggers was mei een uitdagende beursmaand. De S&P 500-index raakte na het bereiken van een recordniveau op 3 mei ongeveer 7 procent aan waarde kwijt in de periode tot 3 juni. Met een verlies van 6,6 procent was dat de op één na slechtste meimaand sinds de jaren zestig.

Buy the dip?

Beleggers vragen zich af of ze deze laatste beurscorrectie wel moeten kopen. Maar is er ooit een tijd geweest dat het kopen van aandelen tijdens een aanzienlijke dip op de markt geen goed idee was?

The Motley Fool dook in de gegevens van onderzoeksbureau Yardeni Research om een antwoord te vinden op deze vraag.

Sinds 1950 heeft de S&P 500 37 echte beurscorrecties ondergaan, gedefinieerd als een daling van minstens 10 procent.

Als ook verlies van bijna 10 procent - dat niet officieel als een correctie wordt gezien - wordt meegeteld, dan komt het aantal uit op 47, of 48 als de recente daling van 7 procent van begin mei tot 3 juni dit jaar wordt meegerekend.

Altijd slim

Uit de gegevens blijkt dat ondanks het feit dat beleggers geen idee hebben wat een correctie zal veroorzaken, wanneer die begint, hoe erg de daling zal zijn of wanneer de correctie zal eindigen, het altijd een slim idee is geweest om de dips in de S&P 500 te kopen.

Het maakt niet uit of beleggers de S&P 500 kochten tijdens de 37 beurscorrecties, of tijdens de dalingen van bijna 10 procent, ze zouden uiteindelijk altijd geld hebben verdiend.

Uitgelezen kans

Beleggers moeten hun investeringen dan natuurlijk wel lang genoeg vasthouden. Soms kostte het maar een paar weken voordat de correcties volledig waren weggepoetst, terwijl het soms ook jaren duurde. Maar het punt is dat de markten op de lange termijn altijd stijgen. Dus als de markten dalen is dat een uitgelezen kans voor beleggers om posities uit te breiden.

Met dit in het achterhoofd selecteerde The Motley Fool drie hoogwaardige aandelen die beleggers kunnen overwegen als de aandelenmarkt een correctiegebied nadert.

Bristol-Myers Squibb

De aandelenkoers van farmaceut Bristol-Myers Squibb ligt vrijwel op het laagste niveau in bijna 6 jaar. En dat terwijl het bedrijf goede zaken doet met zijn kankerbehandelingen en bloedverdunners.

De immuuntherapie tegen kanker van het bedrijf (Opdivo) stevent af op een jaaromzet van ruim 7 miljard dollar in 2019.

Voor bloedverdunner Eliquis, die is ontwikkeld in samenwerking met Pfizer, wordt op een jaarlijkse omzet van bijna 8 miljard dollar gerekend. Deze twee snelgroeiende behandelingen zijn goed voor bijna twee derde van de omzet van Bristol-Myers.

Bristol-Myers doet daarnaast ook overnames. Het bedrijf koopt Celgene voor 50 dollar per aandeel in contanten, plus één aandeel Bristol-Myers.

Het concern krijgt daarmee Revlimid in handen, een medicijn tegen multipel myeloom. Multipel myeloom, beter bekend als de ziekte van Kahler, is een kwaadaardige aandoening van plasmacellen.

De omzet van Revlimid is consequent met 15 procent tot 20 procent per jaar gestegen en het kan het bestverkopende medicijn ter wereld worden. Aangezien een dalende aandelenmarkt absoluut geen invloed heeft op wat voor soort kwalen mensen ontwikkelen, biedt de recente koersdip van het aandeel een mooi koopmoment.

AT&T

Een daling van de beurs hoeft ook geen slecht signaal te zijn voor telecomgigant AT&T. Het concern kan in de komende jaren profiteren van twee belangrijke zaken.

Ten eerste is er de afronding van de overname van Time Warner, waarmee AT&T toegang krijgt tot de zenders CNN, TNT en TBS. Deze populaire netwerken kan AT&T inzetten om abonnees weg te lokken bij zijn concurrenten, en meer te verdienen met advertenties.

Ten tweede zal AT&T profiteren van de uitrol van 5G-netwerken in de VS. De behoefte aan mobiele data zal een golf van smartphone-upgrades stimuleren, waardoor het dataverbruik nog meer zal stijgen.

Dat is goed nieuws voor de marges van het bedrijf. Naast de indrukwekkende winstgroei biedt het aandeel een aantrekkelijk dividendrendement van 6,7 procent.

Philip Morris International

Het kopen van de aandelen van tabaksfabrikant Philip Morris International na een koersdip is ook de moeite waard. Het is begrijpelijk dat beleggers sceptisch zijn over tabaksaandelen; het aandeel volwassen rokers was in de VS in 2017 nog maar 14 procent.

Deze daling wordt gezien als een trend in ontwikkelde landen, en dat is de reden dat de aandelenkoers van Philip Morris de laatste tijd meer schommelingen laat zien dan normaal.

Maar wat beleggers wellicht over het hoofd zien, is dat Philip Morris niet alleen in de VS opereert. Het concern is actief in meer dan 180 landen.

Deze geografische breedte beschermt het bedrijf tegen strengere tabakswetten in een klein aantal ontwikkelde landen. De snelgroeiende middenklassen in China en India zijn intussen belangrijke afzetmarkten voor Philip Morris.

Het bedrijf heeft ook oog voor duurzame groei met IQOS, ofwel elektrisch roken. Met deze vaporizer kunnen gebruikers nicotine inhaleren zonder een aantal andere agressieve chemicaliën binnen te krijgen die in gewone sigaretten zitten.

De uitrol van IQOS is net begonnen en het bedrijf kijkt actief naar nog andere alternatieven voor tabak om de groei te stimuleren.

Met een dividendrendement van bijna 6 procent en veel prijszettingsvermogen is Philip Morris het perfecte aandeel om tijdens een correctie te kopen.