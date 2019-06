Ook de voedingssector is enorm in beweging. Voor beleggers biedt dat volgens Columbia Threadneedle veel kansen.

Dat schrijft IEXProfs.nl. De agrarische sector is door de eeuwen heen een steeds kleinere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Boeren zijn er steeds minder. Dat geldt ook voor de ontwikkelingslanden. In India was landbouw in de jaren vijftig nog goed voor 50 procent van de voeding. Nu ligt dat onder de 15 procent.

Veel meer dan alleen landbouw

Bij het thema voeding gaat het echter om veel meer dan alleen landbouw en visserij. Supermarkten, de voedselverwerkende industrie, restaurants en snackbars doen ook mee. Het is bovendien een wereld die in beweging is door zaken als klimaatverandering, overbevissing, monoculturen, antibiotica, obesitas en de razendsnel groeiende wereldbevolking.

Volgens vermogensbeheerder Columbia Threadneedle biedt dat beleggers veel kansen en risico’s, want niet alleen in de technologiesector zijn er disruptieve krachten aan het werk. Hetzelfde geldt voor de voedingsindustrie.

Minder water en methaan

Volgens Columbia Threadneedle is ongeveer 7 procent van de bedrijven in de MSCI All- Country World Index bezig met voeding.

Columbia Threadneedle noemt een aantal voorbeelden van grote en kleine bedrijven. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf Trimble manieren ontwikkeld om de landbouwproductie te verhogen terwijl het waterverbruik daalt. DSM maakt voedingspreparaten voor koeien die zorgen voor uitwerpselen met minder uitstoot van het broeikasgas methaan.

Landbouwrobots en vleesvervangers

Er zijn ook startups die het de gevestigde orde moeilijk maken, zoals de Small Robot Company die relatief kleine, lichtgewicht robots ontwikkelt die de taak van grote landbouwmachines kunnen overnemen.

Of het Britse Beyond Meats, een producent van gezonde snacks die sinds de beursgang in mei al een paar keer over de kop is gegaan.

Venture capital

Sommige grote bedrijven pikken ontwikkelingen snel op en passen zich aan, andere niet. Een voorbeeld uit de eerste is bijvoorbeeld Campbell Soup dat zijn eigen investeringsmaatschappij heeft opgezet om slimme nieuwe agrarische bedrijven vroeg te ontdekken.

En zo zijn er nog tal van voorbeelden die bewijzen dat disruptie in de voedingssector de komende jaren een grote rol van betekenis zal spelen. Beleggers moeten daar volgens Columbia Thereadneedle rekeing mee houden bij het samenstellen van hun modelportefeuille.