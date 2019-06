De Amerikaanse autofabrikant Tesla wist zijn concurrenten in mei te overtreffen, met een sterker dan verwachte vraag naar de Model 3. Toch worden aandelen Tesla rond de 200 dollar verhandeld, ruim onder de koers van meer dan 300 dollar begin dit jaar.

"Tesla bleef in mei zijn voorsprong op - een nog steeds kleine groep - concurrenten uitbreiden", zegt Adam Jonas, analist bij Morgan Stanley. De opmerking komt na zijn eerdere waarschuwing dat Tesla-aandeelhouders er niet op hoeven te rekenen dat een groot technologieconcern het bedrijf van Elon Musk zal redden, ook al zou de koers dit jaar met meer dan 40 procent dalen.

'Verontrustend kredietverhaal'

"Tesla wordt niet echt als een groeiverhaal gezien, maar momenteel meer als een verontrustend krediet- en herstructureringsverhaal", waarschuwde de analist onlangs.

Tesla schroefde de totale Amerikaanse verkopen in mei met 73 procent op ten opzichte van vorig jaar, bleek uit gegevens van Motor Intelligence. De verkopen van concurrerende elektrische voertuigen van Audi, BMW, Jaguar, Chevrolet en Nissan namen met 39 procent toe. Tesla verkocht in de VS naar schatting 11.300 voertuigen in mei.

Morgan Stanley merkte op dat dat 2,6 keer zoveel is als alle concurrenten samen. Een jaar geleden was dat nog 2,1 keer.

Logistieke problemen

Tesla begon het jaar met lagere aantallen geleverde elektrische auto's dan analisten hadden verwacht. Oprichter Musk stelde bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers dat logistieke problemen en seizoensinvloeden de verkopen negatief beïnvloedden.

Morgan Stanley verwacht dat Tesla dit jaar tussen 360.000 en 400.000 voertuigen zal leveren, wat volgens Jonas een toename van ongeveer 45 procent tot 65 procent betekent in vergelijking met 2018.

Herstel van volumes

Volgens analisten Joseph Osha en Hilary Cauley van JPMorgan werden in april en mei meer Model 3's geregistreerd dan in het hele eerste kwartaal. De analisten verhoogden dan ook hun schattingen voor het aantal leveringen voor 2019. "Het is duidelijk dat het volume van Tesla in het tweede kwartaal aanzienlijk zal herstellen ten opzichte van het eerste kwartaal", schreven Osha en Cauley.

Ze schroefden wel hun verwachtingen voor het totaal aantal afgeleverde Tesla's in 2019 licht terug van 379.600 naar 378.900 voertuigen. Het gestaag toenemend volume van de goedkopere Model 3 wordt volgens de analisten van JPMorgan deels teniet gedaan door een afnemend volume van de duurdere modellen S en X.

Consistent sterke prestaties nodig

Morgan Stanley hanteert een neutraal advies voor Tesla met een koersdoel van 193,60 dollar. Volgens analist Jonas heeft het bedrijf consistent sterke prestaties nodig om zijn aandelenkoers terug te brengen naar het niveau van eerder dit jaar.

JPMorgan heeft Tesla op een market outperform-advies staan en verlaagde het koersdoel van 369 dollar naar 347 dollar.