Volgens Jose Vinals, voorzitter van Standard Chartered Bank, wordt het steeds waarschijnlijker dat de wereld in tweeën gesplitst wordt. Sommige landen en bedrijven zullen vooral aan de hand van Westerse standaarden opereren, terwijl andere volgens oosterse normen werken.

Dat zegt hij in een interview met CNBC. “Het zou erg schadelijk zijn als we bewegen van het huidige model richting een soort opsplitsing van de globalisering. De ene helft doet dan vooral nog zaken in het westen en de andere helft in het oosten.”

'Zeer ongunstig'

“Ik hoop niet dat het gaat gebeuren, maar het is nu een waarschijnlijker vooruitzicht dan enkele jaren geleden. En als het realiteit wordt, is dat zeer ongunstig.”

Vinals is niet de enige topman die waarschuwt voor een tweedeling als gevolg van de rivaliteit tussen Washington en Peking. Vorig jaar voorspelde voormalig Google-CEO Eric Schmidt al dat er twee soorten internet zullen bestaan in het komende decennium: een geleid door de VS en een geleid door China.

Sentiment gekeerd

De recente ontwikkelingen hebben het een stuk moeilijker gemaakt om een akkoord te bereiken tussen Washington en Peking. Dat is een aardige verandering ten opzichte van het optimisme van een paar maanden geleden, stelt Vinals.

“Het is erg lastig in te schatten wat er nu gaat gebeuren. Het sentiment is verschoven. Twee maanden geleden dacht iedereen nog: ‘er komt wel een deal’. Nu liggen de zaken behoorlijk anders.”