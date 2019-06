Riemen vast! De handel op de olie- en goudmarkt voorspelt weinig goeds voor aandelen.

Daarvoor waarschuwt Tavi Costa van Crescat Capital.

De olieprijzen schommelen rond bearmarktniveaus door de zorgen over de economische groei en de effecten van de handelsoorlog op de vraag naar energie.

Goud omhoog

De goudprijs is intussen de andere kant opgegaan. Deels dezelfde factoren die de olieprijzen onder druk zetten, hebben de prijs van het edelmetaal in een vijfdaagse rally doen stijgen naar het hoogste niveau in meer dan een jaar.

Deze combinatie van een stijgende goudprijs en dalende olieprijzen - met zeldzaam grote stappen ook nog - is in de loop van de jaren gevolgd door zware tijden voor de bredere markt, zoals deze grafiek laat zien.

"Pas drie keer eerder stegen de prijzen van edelmetalen, terwijl de olieprijzen omlaag doken! Elke keer tijdens ernstige bearmarkten en recessies. Riemen vast, mensen," schreef Costa.

Uitverkoop eind 2018

Costa legde verder uit dat de economie die we nu zien veel overeenkomsten vertoont met het begin van de uitverkoop in het vierde kwartaal van 2018.

"De goudprijs stijgt enorm ten opzichte van olie, koperprijzen zakken weg, bedrijfsspreads worden groter en kredietmarkten geven signalen van een aanstaande recessie," aldus Costa. En de recente uiterst vriendelijke opmerkingen van de Federal Reserve kunnen worden toegevoegd aan deze lijst.

Hoop op renteverlaging

Renteverlagingen in een laat stadium van de conjunctuurcyclus zijn volgens hem nooit een positief teken geweest. "Het bevestigt de vele negatieve signalen die we zojuist beschreven. De economische omstandigheden verzwakken tegen een achtergrond van bubbels in activa."

"Kenmerkend voor laatcyclische markten is het negeren van de verslechterende economie en de mislukte handelsbesprekingen met China. Te veel mensen willen het momentum nog net iets langer doordrijven. Argumenten over buitensporige waarderingen schrikken hen niet af."