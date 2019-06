In de geest van beurslegende Warren Buffett, die het liefst aandelen selecteert die hij voor eeuwig in zijn portefeuille kan houden, zijn de experts van The Motley Fool op zoek gegaan naar aandelen die volgens hen aan zijn criteria voldoen.

Ze kozen drie aandelen, van twee energiebedrijven en een technologiegigant, die beleggers met een gerust hart kunnen kopen om de komende decennia vast te houden.

1. Xcel Energy

Xcel Energy is eigenaar van vier regionale elektriciteitsvoorzieningen die zijn gepositioneerd in de Amerikaanse Wind Corridor, waar 's werelds beste mogelijkheden zijn voor windenergie. Daardoor durfde het management een ambitieuze en gewaagde belofte te doen: Xcel Energy zal tegen 2050 al zijn elektriciteit zonder fossiele brandstoffen opwekken.

Het bedrijf produceerde eind 2018 22 procent van de elektriciteit uit wind en zon, en 13 procent uit kernenergie. Andere schone energiebronnen, zoals waterkracht, waren goed voor 3 procent van de productie. Tegen 2027 zullen wind- en zonne-energie 46 procent van de totale elektriciteitsproductie voor hun rekening nemen. Het bedrijf is met zijn doelstellingen goed op weg in vergelijking met de meeste andere nutsbedrijven, en beleggers realiseren zich dat het traject naar 100 procent emissievrije elektriciteit een ongelofelijke groeimogelijkheid is.

Xcel Energy benut zijn geografische locatie om vol in te zetten op windmolenparken die geen brandstof nodig hebben, waardoor ze op de lange termijn goedkoper zijn dan kolen- of gascentrales. Dat maakt kapitaal vrij om te investeren in nieuwe projecten voor schone energie en het bovengemiddelde dividend, momenteel 2,9 procent, te verhogen.

Ook investeert het bedrijf in andere producten en diensten, zoals het thuis opladen van elektrische voertuigen. Wat dit laatste betreft verwacht het nutsbedrijf tegen 2035 maar liefst 2 miljoen elektrische voertuigen in zijn voorzieningsgebieden te hebben.

Gezien de duidelijke langetermijnvisie en de nieuwe groeimogelijkheden lijkt de prijs van het aandeel - 20 keer de toekomstige winst - redelijk voor beleggers met een langetermijnhorizon.

2. Brookfield Renewable Partners

Het in waterkracht gespecialiseerde Brookfield Renewable Partners heeft sinds de oprichting ruimschoots de marktverwachtingen overtroffen. Het bedrijf koopt producenten van schone energie tegen spotprijzen en verhoogt vervolgens hun winstgevendheid.

Het bedrijf verwacht op dit moment dat het de komende vijf jaar de kasstromen van zijn bestaande portefeuille kan laten groeien met een jaarlijks percentage van 6 procent tot 11 procent. Die groei alleen al kan helpen het dividend - momenteel 6 procent - met 5 tot 9 procent per jaar te verhogen.

Daarnaast staat het bedrijf er financieel sterk voor, waardoor het waardevolle investeringen kan blijven doen. Zo investeerde Brookfield Renewable onlangs 750 miljoen Canadese dollar (ongeveer 500 miljoen euro) in een portfolio van Canadese waterkrachtcentrales. Het bedrijf verwierf ook twee windparken in India.

Het wereldwijde mandaat van het bedrijf, dat in allerlei verschillende schone technologieën kan investeren, biedt enorme kansen voor beleggers.

Volgens Brookfield is er in de kernmarkt alleen al een een potentiële 11 biljoen dollar aan schone investeringen. En dat enorme potentieel maakt het een ideaal bedrijf om te kopen en de komende decennia te houden.

3. Cisco Systems

Marktleider in netwerkhardware Cisco Systems heeft zichzelf de afgelopen jaren opnieuw uitgevonden. Het bedrijf is gaan inzetten op abonnementen, software en services, waardoor het minder afhankelijk is geworden van eenmalige verkopen van switches en routers. Het verkopen van switches en routers is nog steeds de kernactiviteit van het bedrijf, maar die producten worden in toenemende mate verkocht met een abonnement eraan vast.

Door deze transitie naar terugkerende inkomsten heeft Cisco een solide groei laten zien, ondanks de importtarieven op Chinese producten en de algemene economische onzekerheid. De omzet van het bedrijf groeide met 6 procent op jaarbasis in het derde kwartaal, exclusief desinvesteringen. Voor het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar wordt een omzetgroei van 4,5 procent tot 6,5 procent voorzien. Cisco lijkt tot nu toe ongevoelig voor de vertraging van de datacentermarkt waar andere bedrijven mee worstelen.

Als de handelsspanningen blijven oplopen, zal Cisco mogelijk wel wat pijn voelen. Maar op de langere termijn is het bedrijf goed gepositioneerd om de markt voor netwerkhardware te blijven domineren. En de investeringen in beveiliging en samenwerking kunnen ook bijdragen aan de groei.

Het aandeel Cisco wordt verhandeld tegen ongeveer 17 keer de winstconsensus voor het volledige boekjaar. Het is daarmee zeker geen koopje, maar het is ook geen onredelijke prijs om te betalen voor een bedrijf dat nog lang dominant zal blijven.

