Aandelen hebben recentelijk een flink pak slaag gekregen nadat de Amerikaanse president Trump op 5 juni een tarief van 5 procent afkondigde op alle goederen die uit Mexico worden geïmporteerd.

In plaats van een handelsovereenkomst tussen de VS en zijn buurland zou dit tarief elke maand kunnen worden verhoogd, tot maximaal 25 procent in oktober. De handelsoorlog van Trump breidt zich daarmee uit naar meerdere fronten.

Op zoek naar veilige havens

De voortdurende wereldwijde economische onzekerheid zorgde ervoor dat beleggers op zoek gingen naar veiligere havens, zoals obligaties. Door de vraag naar obligaties daalde de rente op het tienjaars staatspapier onder de driemaandsrente.

Deze situatie staat bekend als een omgekeerde rentecurve. Hoewel obligatiebeleggers niet altijd gelijk hebben, wordt een omgekeerde rentecurve over het algemeen gezien als een signaal dat een recessie zich in pakweg het komende jaar zou kunnen voordoen.

Toch zijn er nog steeds tal van aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. TipRanks zette vijf aandelen op een rijtje die de afgelopen week de meeste koopadviezen van analisten hebben gekregen.

1. BioMarin Pharmaceutical

BioMarin Pharmaceutical heeft afgelopen week 11 koopadviezen van analisten gekregen. Analisten waardeerden een cruciale update van BioMarins klinische onderzoek naar het gebruik van valrox bij patiënten met hemofilie A.

Valrox is de gentherapie van BioMarin voor hemofilie A, waarvan het management verwacht dat deze in het derde kwartaal van 2020 zal worden goedgekeurd. Analist Phil Nadeau van Cowen & Co heeft een koersdoel van 150 dollar voor het aandeel, wat wijst op een aanzienlijk opwaarts potentieel van 82 procent.

"Hoewel het goedkeuringstraject van valrox onzeker blijft, is het duidelijk dat hemofilie A een grote markt is. Ook bij een bescheiden marktaandeel zal valrox een groeimotor worden voor BioMarin", benadrukt de analist.

2. Dollar General

De toonaangevende Amerikaanse discountketen Dollar General is de afgelopen vijf dagen met 5 procent gestegen, waarmee de koerswinst voor dit jaar tot nu toe op een indrukwekkende 18 procent komt. Het bedrijf heeft geweldige resultaten gemeld over het eerste kwartaal, waarbij de marges bescheiden boven de verwachtingen lagen.

Dit leverde het bedrijf 8 opeenvolgende koopadviezen op. "We blijven kopers gezien onze positieve kijk op de defensieve groei-eigenschappen van Dollar General", schreef analist Scy Ciccarelli van RBC Capital.

"Hoewel de transportkosten fors blijven en de investeringen in initiatieven zoals DG Fresh en Fast Track dit jaar de uitgaven verhogen, zorgen onder andere deze strategieën voor een solide verkoopgroei", aldus de analist, die zijn koersdoel verhoogde van 133 dollar naar 139 dollar.

Het hoogste koersdoel komt van analist Bob Summers van Buckingham Research. Hij verhoogde zijn koersdoel van 125 dollar tot 152 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 19 procent.

3. Salesforce.com

Salesforce noemt zichzelf 's werelds beste klantrelatiebeheerplatform. Vandaag maakt het bedrijf zijn resultaten bekend over het eerste fiscale kwartaal. Analisten zijn optimistisch over de vooruitzichten van Salesforce. Vijf van hen hebben hun koopadvies voor het aandeel herhaald in de afgelopen week.

Analist Brian White van Moness ziet de aandelenkoers in de komende maanden met 29 procent stijgen tot 195 dollar. "De volatiliteit door de handelsspanningen met China slaat nu over op delen van de tech-wereld. Hierin blijven volgens ons software as a service-leveranciers als Salesforce aantrekkelijk wegens hun abonnementsmodel", aldus White.

Wat de resultaten betreft voorspelt White een sterke omzet van 3,683 miljard dollar, een stijging van 23 procent op jaarbasis, en een winst per aandeel van 0,61 dollar. Voor het tweede kwartaal rekent de analist op een omzet van 3,921 miljard dollar en een winst per aandeel van 0,69 dollar.

Ook analist Alex Zukin van Piper Jaffray is positief over het aandeel: "Volgens ons heeft customer resource management de aantrekkelijkste risk/rewardverhouding in ons werkgebied."

Zukin wijst er verder op dat de koers van het aandeel in mei met 8 procent is gedaald, waarmee het bedrijf het slechter deed dan andere softwarefondsen in zijn werkgebied. Dat maakt Salesforce aantrekkelijk om nu te kopen. Zukin hanteert een koersdoel van 180 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 19 procent.

4. Apple

Handelsspanningen hebben Apple grote schade toegebracht. De iPhonemaker zag de koers in mei 13 procent kelderen. Dat heeft verder weinig effect gehad op het enthousiasme onder analisten: in de afgelopen week hebben vier analisten hun koopadvies herhaald, waaronder topanalist Ivan Feinseth van Tigress Financial.

"We herhalen onze Strong Buy-rating op Apple omdat het waarde blijft creëren uit zijn ecosysteem en beschouwen dit moment als een belangrijke koopkans", zei Feinseth. Volgens de analist blijft het servicesegment van Apple een van de toekomstige aanjagers van groei en winstgevendheid van het bedrijf, samen met nieuwe initiatieven als een spelplatform, een creditcard, een nieuwsservice en een videostreamingservice.

Deze activiteiten moeten volgens Feinseth zorgen voor meer continuïteit in het ecosysteem en verdere inkomsten genereren uit de bijna een miljard gebruikers van de iPhone. De analist geeft geen koersdoel, maar ziet voorziet wel een aanzienlijke stijging ten opzichte van het huidige niveau.

Analist Daniel Ives van Webush hanteert een koersdoel van 235 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 34 procent. De analist blijft ervan overtuigd dat Apple met meer dan 1 miljoen Chinese werknemers een belangrijke strategische speler is in de Chinese technologiesector en dat het bedrijf wat de toelevering betreft ondanks de dreigementen uit Peking niet al te veel in de weg gelegd zal worden.

Het grootste risico is volgens hem dat de vraag naar iPhones in China negatief beïnvloedt wordt door een anti-Amerikasentiment, maar hij acht dit risico beperkt tot ongeveer 3 procent tot 5 procent van de iPhone-afzet in China.

"We geloven uiteindelijk dat de kans klein is dat Apple en zijn iPhones het zwaar te verduren krijgen gezien het strategische belang in China, en we hebben vertrouwen in het vermogen van topman Cook om eventuele problemen te overbruggen", aldus Ives.

5. Marvell Technology Group

Aandelen van halfgeleiderproducent Marvell zijn dit jaar tot nu toe met 38 procent gestegen. Het bedrijf heeft recent de resultaten over het eerste kwartaal bekendgemaakt. Die waren beter dan verwacht, maar de verwachtingen voor het tweede kwartaal vielen tegen.

Dankzij positieve ontwikkelingen op 5G-gebied houden analisten en beleggers echter vertrouwen in het bedrijf. Zes analisten hebben in de afgelopen zeven dagen een koopadvies voor Marvell gepubliceerd, tegenover slechts één hold-advies.

Analist Quinn Bolton van Needham handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 28 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 26 procent. Analist Hans Mosesmann van Rosenblatt verhoogde zijn koersdoel van 24 dollar naar 28 dollar. "De strategische positionering van Marvell is veel sneller verbeterd dan verwacht, en daarom verhogen we ons koersdoel", aldus Mosesmann.