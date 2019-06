Shell blaakt van gezondheid en daar mogen aandeelhouders van meegenieten. In de periode 2021-2025 zal er maar liefst 125 miljard dollar naar aandeelhouders vloeien, zowel in de vorm van een hoger dividend als in de vorm van de inkoop van eigen aandelen.

Dat schrijft Martin Crum van de IEX Beleggersdesk in een update over de oliereus. “Dat is een forse verhoging, want in de periode 2016 – 2020 stopt de teller naar verwachting op 90 miljard dollar.”

Hoogte dividend nog verrassing

De analist wijst erop dat Shell eerst het huidige aandeleninkoopprogramma van 25 miljard dollar wil afronden. “Daarna zal het concern een hoger dividend gaan betalen, al wordt nog in het midden gelaten hoeveel hoger. Ook de omvang van een nieuw aandeleninkoopprogramma is niet bekend gemaakt.”

Er wordt gemikt op een vrije kasstroom per 2025 van 35 miljard dollar. Haalbaar volgens Shell zelf, maar dan moet de olieprijs wel boven de 60 dollar per vat blijven. “De schuldgraad dient hierbij binnen een bandbreedte van 15 - 25 procent te blijven. De investeringen zullen gemiddeld op 30 miljard per jaar komen te liggen”, aldus de analist.

Wereld kan nog niet zonder olie

Shell wil de komende jaren schaken op meerdere borden tegelijk, en volgens Crum is het bedrijf daar uitstekend toe in staat. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de wereld de komende decennia nog niet zonder fossiele brandstoffen kan.

“Daarom blijven ze fors investeren in upstream (opsporing en winning) van olie en gas, energietransitie of niet. Maar er wordt ook ingezet op de elektrificatie van de maatschappij. Niet onverstandig, gezien de forse verwachte groei van het wagenpark op elektriciteit.”

Geen reden tot klagen

Crum vindt dat aandeelhouders eigenlijk geen enkele reden tot klagen hebben. “Vergeet niet dat de energietransitie tientallen jaren in beslag kan nemen. Tot die tijd kan Shell nog heel wat jaartjes goed verdienen met olie en gas. Wij zijn positief.”