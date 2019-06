Zelfs nadat de Amerikaanse aandelen in mei de slechtste maand van het jaar hebben gekend, zouden beleggers nog altijd het risico van een volledige handelsoorlog onderschatten.

Dat zegt hoofdeconoom Chetan Ahya van de Amerikaanse bank Morgan Stanley, tegen Bloomberg.

De econoom ziet een recessie binnen 9 maanden als de handelsoorlog uit de hand loopt. Dat gebeurt als president Trump het plan voor een tarief van 25 procent voor een extra 300 miljard dollar aan Chinese export volhoudt, en Peking vergeldt met eigen tegenmaatregelen.

JP Morgan Chase verhoogde de recessiekans van 25 procent vorige maand naar 40 procent nu, maar voegde daaraan toe dat een nachtelijke tweet alles weer kan veranderen.

Markten onderschatten impact

"Mijn gesprekken met investeerders bevestigen mijn gevoel dat markten de impact van handelsspanningen onderschatten", verklaarde Ahya van Morgan Stanley.

"Investeerders denken over het algemeen dat het handelsgeschil langer zou kunnen voortslepen, maar ze lijken de impact op de wereldwijde macrovooruitzichten over het hoofd te zien."

De boodschap van Morgan Stanley werd gevolgd door een waarschuwing van zakenbank Goldman Sachs. Die bank gaat er vanuit dat de VS een tarief van 10 procent oplegt voor de resterende invoer van 300 miljard dollar uit China en alle Mexicaanse goederen.

Lagere groeiverwachtingen

Goldman verlaagde de groeiverwachting voor de VS voor de tweede helft van het jaar met ongeveer een half procentpunt naar 2 procent en ziet de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve stijgen.

"Maar hoewel dat heel waarschijnlijk is, zijn de vooruitzichten nog niet genoeg veranderd om de renteverlagingen tot onze basisvoorspelling te maken", zei hoofdeconoom Jan Hatzius van Goldman Sachs.

Kloof tussen Washington en Peking

De kloof tussen Washington en Peking is groter geworden, omdat elke partij de ander de schuld geeft van de mislukking van de handelsgesprekken. Afgelopen weekend sloeg Trump zichzelf op de borst over zijn handelsbeleid en de recente stap om tarieven op te leggen aan Mexicaanse goederen als antwoord op de illegale immigratie uit het land. Op de achtergrond sluimeren ook nog handelsspanningen tussen de VS en de Europese Unie.

Door de toenemende dreigingen werd nauwlettend gekeken naar de cijfers van de Aziatische industrie. Die vertonen aanhoudende zwakte, vooral door een verdere afzwakking in de grote exportlanden Japan en Zuid-Korea.

Schade voor de VS

China gaf afgelopen zondag een rapport uit waarin staat dat dit alles "Amerika niet weer groot heeft gemaakt", een verwijzing naar Trump's verkiezingsslogan.

In plaats daarvan heeft het juist de Amerikaanse economie geschaad. De productiekosten - en daarmee de prijzen - zijn gestegen. De groei wordt geremd, de kosten van levensonderhoud stijgen en de export van de VS naar China wordt belemmerd.

"Het is te voorzien dat de laatste Amerikaanse tariefverhogingen voor Chinese goederen het alleen maar erger zullen maken voor alle partijen", aldus Peking. Tot nu toe zijn er geen tekenen dat partijen op zoek zijn naar een de-escalatie van het conflict of hervatting van de handelsbesprekingen.

Mogelijk te laat voor politieke actie

Hoewel aandelenkoersen flink zijn gedaald, zien beleggers volgens Ahya van Morgan Stanley nog steeds het effect van de handelsoorlog op de wereldwijde macro-economische vooruitzichten over het hoofd. De groei zal volgens hem vertragen als de kosten stijgen, de vraag van klanten afneemt en bedrijven minder investeren.

Als de negatieve gevolgen van de tarieven duidelijker worden, kan het volgens Ahya te laat zijn voor politieke actie. Beleid om de impact te verzachten, is waarschijnlijk te reactief en te traag om effect te sorteren.

Parallellen met 2016

Analisten van Citigroup zien parallellen met de situatie in 2016, die toen gevolgd werd door wereldwijde groeivertraging. "We beschouwen die gebeurtenissen als een blauwdruk voor wat we nu zien", zegt Citigroup-strateeg Mark Schofield.