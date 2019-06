Het lijkt de komende maanden een turbulente tijd te worden voor de beurs. Maar er zijn ook - nu het zomer wordt - nog steeds veel aandelen die het goed doen in het sombere landschap dat wordt gedomineerd door de handelsoorlog.

Analisten van Bespoke Investment Group selecteerden tien aandelen die het doorgaans goed doen tijdens de zomermaanden, meldt MarketWatch.

Apple op 1

Apple is een van de aandelen die gewoonlijk goed stand weet te houden in de maanden juni, juli en augustus.

"Apple staat op de eerste plaats met een mediane winst van 13 procent in de afgelopen tien jaar en 80 procent van de tijd winst. Apple is de laatste drie zomers minstens 7 procent gestegen en de enige koersdaling van enige betekenis was in 2015 toen het aandeel 14,5 procent daalde," aldus de analisten van Bespoke.

Cooper, Alexion en Nvidia

In deze tabel is te zien dat contactlenzenspecialist Cooper op de tweede plaats staat met een mediane winst van 12,1 procent, gevolgd door Alexion Pharmaceuticals en Nvidia. Amazon.com is nummer 10 met een mediane winst van 8,9 procent.

Amazon daalt vrijwel nooit in de zomer

"Voor Amazon is de mediane winst niet zo groot als voor de aandelen van Apple of Nvidia, maar het aandeel is in de afgelopen tien jaar niet één keer gedaald in de periode tussen Memorial Day (de laatste maandag van mei) en Labor Day (de eerste maandag van september)," aldus de analisten.

Op de proef gesteld

Toch zal de zomer van 2019 waarschijnlijk de veerkracht van de aandelenmarkt en het geduld van beleggers op de proef stellen. Mike Wilson, hoofdstrateeg bij Morgan Stanley, waarschuwde dat bedrijfswinsten- en economische risico's veel groter zijn dan de meeste mensen in de gaten hebben. Recente cijfers, waaronder die over duurzame goederen en investeringen, vallen zwak uit.

"De laatste cijfers zijn van april, dus ze waren al matig vóór het handelsconflict opnieuw oplaaide," zei Wilson. "Bovendien passen tal van toonaangevende bedrijven de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar naar beneden aan - iets wat wij al hadden verwacht, maar veel beleggers nog niet."

Teleurstellende groei

Wilson, die bekend staat om zijn voorzichtige toon zelfs tijdens de meest uitbundige momenten op de markt, is van mening dat ook een dramatische ontspanning in de handelsstrijd tussen de VS en China niet genoeg zal zijn om de beurzen te vrijwaren. "Bereid u voor op teleurstellende groei, zelfs met een handelsdeal," waarschuwde hij.

Zoals het er nu voorstaat lijkt een akkoord tussen de twee economische supermachten verder weg dan ooit. President Donald Trump heeft tijdens een staatsbezoek aan Japan aangegeven dat de VS nog niet klaar is om een handelsovereenkomst met China te sluiten. Hij voegde eraan toe dat de tarieven voor Chinese producten "zeer, zeer aanzienlijk" kunnen stijgen. China heeft al laten weten hard terug te slaan.

Gain in May

Toch is er op korte termijn ook goed nieuws voor beleggers. In de jaren sinds 1971, toen Memorial Day een officiële vrije maandag werd, heeft de S&P 500 volgens Bespoke een gemiddelde winst van 0,53 procent geboekt in de vierdaagse handelsweek die erop volgde. In de jaren dat de S&P 500 meer dan 10 procent was gestegen in de week ervoor, zoals dit jaar, was de gemiddelde winst zelfs 0,63 procent.