De beursmaand mei vormt een keerpunt voor wat verder een goed 2019 is geweest voor Amerikaanse aandelen. De koersdaling kan volgens columnist Philip van Doorn van MarketWatch echter een goede gelegenheid zijn om na te gaan welke aandelen mogelijk te veel zijn gedaald. Zij bieden nu misschien wel een mooie koopkans.

In deze tabel staan 14 aandelen uit de S&P 500-index die ten minste 50 procent zijn gedaald ten opzichte van hun hoogtepunten in de afgelopen 52 weken.

6 bedrijven met koopadvies

Van deze 14 bedrijven heeft een meerderheid van de analisten voor 6 van deze bedrijven een koopadvies. Dit zijn: Nektar Therapeutics, Halliburton, Mylan, Nvidia, Activision Blizzard en IPG Photonics.

Elk bedrijf heeft volgens Van Doorn natuurlijk een ander verhaal dat beleggers moeten begrijpen als ze aan 'bodemvissen' willen doen. Veel hangt ook af van de mening van een belegger over de mogelijke oplossing van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de timing daarvan.

'Semiconductors zijn de plek'

Michael Brush, uitgever van de beleggingsbrief 'Brush Up on Stocks', is bijvoorbeeld van mening dat het tijd is om te investeren in halfgeleideraandelen en andere geselecteerde industrieën in afwachting van een handelsovereenkomst.

Beleggers kunnen een brede blootstelling krijgen aan halfgeleiders, terwijl ze het risico dat verbonden is aan een individueel aandeel verlagen door middel van brede exchange-traded fondsen (ETF's) zoals de iShares PHLX Semiconductor ETF en de SPDR S&P Semiconductor ETF.

Voor beleggers met sterke maag

Chipaandelen kunnen op korte termijn of zelfs over een periode van een jaar flinke schommelingen laten zien, en zijn niet voor bangeriken. Bij het koersverloop van bijvoorbeeld Nvidia is dat goed te zien. Dat aandeel is 50 procent gezakt ten opzichte van het 52-weekse hoogtepunt in oktober 2018.

Een hoog niveau van volatiliteit is typisch voor halfgeleiders, maar op lange termijn zijn ze wel lucratief. Dit blijkt uit de vijfjaarlijkse totaalrendementsgrafiek voor de iShares PHLX Semiconductor ETF en de SPDR S&P Semiconductor ETF.