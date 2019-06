Dalende rentetarieven kunnen hypotheken en veel andere leningen goedkoper maken, maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze ook goed zijn voor aandelen.

De rente op staatsobligaties is deze maand fors lager uitgevallen, omdat de zorgen over de handelsoorlog zijn toegenomen en door teleurstellende economische cijfers.

Veiligheid zoeken in staatspapier

De rendementen bewegen tegengesteld aan de prijs van obligaties, dus de beweging suggereert dat beleggers veiligheid zoeken in het staatspapier, meldt CNBC.

Correlatie rente en aandelenkoersen

Sinds het begin van de maand is de S&P 500 4 procent gedaald. Analisten van Credit Suisse bekeken de periode tussen 24 december vorig jaar, de dag dat aandelen na de verkoopgolf een dieptepunt bereikten, tot afgelopen vrijdag, en ontdekten dat de dagen met dalende rentetarieven eigenlijk lagere aandelenkoersen meebrachten.

De S&P 500 daalde in totaal met bijna 8 procent op de dagen waarop de obligatierentes daalden. Wanneer alleen wordt gekeken naar de dagen dat de rente op staatsobligaties hoger was, zou de S&P 500 met 30 procent zijn gestegen. De brede index is in werkelijkheid sinds 24 december met 20 procent gestegen. In dezelfde tijd is de tienjaarsrente ongeveer 42 basispunten gedaald.

De rente op staatsobligaties is gedaald door de zorgen om de Amerikaanse economie en het handelsconflict. De tienjaarsrente bedraagt 2,26 procent. Dat is het laagste niveau sinds september 2017. Aan het begin van de maand bedroeg de tienjaarsrente ongeveer 2,55 procent.

Rentes als barometer

"Rentetarieven zijn een barometer van de toekomstverwachtingen", zei Patrick Palfrey, aandelenstrateeg bij Credit Suisse. "Het geeft een goed beeld van waar beleggers zich op richten. Als de rente daalt, is de verwachting waarschijnlijk minder rooskleurig."

Ed Keon, hoofdstrateeg van QMA, heeft meer geld gestopt in staatsobligaties. "Er zijn oprecht redenen om bezorgd te zijn over de economie - niet om in paniek te raken, maar genoeg om je zorgen te maken, aldus Keon, die daarbij wees op de verrassend zwakke inkoopmanagersindexen. Beleggers kijken volgens hem naar de rendementen en de vraag naar obligaties en realiseren zich dat de economie wellicht niet zo robuust is.

Finance en tech het gevoeligst

Uit het onderzoek van Credit Suisse bleek dat de financiële sector en technologieaandelen het beste presteren op de dagen met een stijgende rente. De financiële aandelen stegen meer dan 42 procent op de dagen waarop de rendementen hoger waren. Technologieaandelen stegen met meer dan 43 procent op deze dagen. Financials, die gevoelig zijn voor rentewijzigingen, verloren ongeveer 16 procent op de dag van lagere obligatierentes.

"Het is iets dat we in de gaten houden. Uiteindelijk hebben we een gunstig klimaat nodig voor aandelen. Als we zaken als de handelsstrijd of een vertragende economische achtergrond als zorgen beschouwen, zullen die waarschijnlijk opduiken in dalende rentetarieven", aldus Palfrey.

"Idealiter zien we de zorgen over de handelsstrijd verder afnemen, of een opleving in de Amerikaanse of de wereldeconomie die waarschijnlijk een positief effect zal hebben op aandelen en tegelijkertijd resulteren in hogere rentetarieven", zei Palfrey.

Soortgelijke waarschuwing

Joseph LaVorgna, hoofdeconoom bij Natixis, bestudeerde ook het verband tussen rentetarieven en aandelen, en hij vond dat de aandelenmarkt momenteel een soortgelijke waarschuwing geeft als de obligatiemarkt. Cyclische aandelen presteren namelijk minder dan defensieve.

"De obligatiemarkt laat duidelijk zien dat de rentes zijn gedaald, omdat men gelooft dat de groei vertraagt. Het gaat niet zozeer om inflatie, als wel om groei", aldus LaVorgna.

Volgens de econoom is de verhouding tussen de prestaties van cyclische en defensieve aandelen veranderd: de aandelen die het beter doen in een groei-omgeving blijven achter bij defensieve aandelen als nutsbedrijven.

Renteverlaging

"De bedrijven die de neiging hebben meer toekomstgericht te zijn, presteren slechter dan de bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze een veilige haven vormen. Dit betekent niet dat er een recessie is, maar de markten vertellen ons duidelijk dat de groei langzamer zal zijn dan voorheen," aldus LaVorgna.

De econoom verwacht dat de Federal Reserve uiteindelijk zal ingrijpen en het belangrijkste rentetarief zal verlagen.