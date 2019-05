Er zijn twee cruciale elementen voor het vinden van de beste beleggingen voor de lange termijn op de aandelenmarkt. Zoek eerst een weinig conjunctuurgevoelige groei-industrie, met een enorme markt. Ten tweede, zoek de topbedrijven in die branche.

Maar wat maakt een bedrijf in een niet-cyclische groeisector tot een topbedrijf? Er zijn veel factoren. Misschien wel de belangrijkste is innovatie. Een bedrijf dat consequent innoveert, is vaak een bedrijf dat zijn aandeel in zijn sector uitbreidt. Bedrijven die een groter aandeel hebben in niet-cyclische groeisectoren, laten doorgaans consistent een robuuste omzet- en winstgroei zien.

En uiteindelijk zorgen robuuste omzet- en winstgroei ervoor dat de beurskoersen omhoog kunnen gaan. Dus als u op zoek bent naar een investering voor de lange termijn, zoek dan naar een innovatief bedrijf dat zijn marktaandeel vergroot in een weinig conjunctuurgevoelige groeisector.

InvestorPlace selecteerde zes innovatieve aandelen met een groot groeipotentieel voor de lange termijn.

1. Shopify

De hele retailwereld gaat naar een direct gedecentraliseerd model. In grote lijnen is het directe deel het resultaat van het internet, dat merken en winkeliers rechtstreeks met klanten verbindt, waardoor een tussenpersoon overbodig wordt.

Dit model levert optimale resultaten op voor verkopers (miljoenen nieuwe verkopers kunnen nu concurreren met traditionele verkopers) en kopers (er is meer aanbod, wat inherent lagere prijzen en een hoger gebruiksgemak betekent). Zo zal de directe gedecentraliseerde retail de komende jaren in populariteit blijven stijgen.

Pionier en leider op deze markt is Shopify. Het bedrijf biedt technologie voor de miljoenen nieuwe verkopers die dit directe gedecentraliseerde retailmodel vormen. Shopify is al jaren bezig met verbeteren en uitbreiden van zijn aanbod.

Het resultaat is dat het bedrijf zijn marktaandeel in de wereld van de detailhandel enorm heeft vergroot en blijft vergroten. Zolang dat zo blijft, is het aandeel Shopify volgens InvestorPlace een winnaar voor de lange termijn.

2. The Trade Desk

De advertentiewereld raakt in toenemende mate geautomatiseerd. Advertentie-uitgaven worden steeds vaker gedaan met behulp van datagestuurde algoritmes, in plaats van door mensen. Dat maakt het proces - programmatische reclame genoemd- steeds slimmer, dynamischer en efficiënter Gezien de vele voordelen is dit de toekomst van adverteren, zo verwacht InvestorPlace.

Het interessantste bedrijf in deze tak is The Trade Desk, een programmatisch reclamebedrijf dat een gedifferentieerd productaanbod, agressieve productinnovatie en platformneutraliteit heeft ingebouwd om de groei in de programmatische advertentieruimte aan te zwengelen. In de afgelopen jaren heeft The Trade Desk zijn marktaandeel in deze markt snel aanzienlijk uitgebreid.

Deze trend zal blijven bestaan en The Trade Desk zal geweldige resultaten rapporteren, en die cijfers zullen de koers aanzienlijk opstuwen.

3. Square

Op de wereldwijde handelsmarkt is sprake van een enorme verschuiving van contante naar niet-contante betalingen, omdat consumenten steeds vaker digitale methoden gebruiken of met een bakpas of creditcard betalen. Bedrijven die dit soort betalingen faciliteren, profiteren van een krachtige groei.

Het meest innovatieve bedrijf op dit vlak is Square. De betalingsverwerker heeft goede zaken gedaan met het bieden van fysieke, niet-contante betalingen voor kleine tot middelgrote detailhandelaren.

Ook heeft Square zijn fysieke aanbod uitgebreid om aantrekkelijker te zijn voor grotere verkopers, is het bedrijf in de digitale betalingsruimte gesprongen, heeft het een reeks betaaldiensten ontwikkeld en zelfs een maaltijdbezorgservice overgenomen.

Al met al is Square dus overal aan het innoveren en deze snelle innovatie heeft geleid tot een snelle uitbreiding van het marktaandeel. Zolang dit zo doorgaat, ziet InvestorPlace groeipotentieel voor het aandeel.

4. Axon

De technologische wereld gaat snel, en die van de rechtshandhaving is grotendeels achtergebleven. Tot voor kort. In de afgelopen jaren hebben verouderde wetshandhavingsinstanties een hoognodige inhaalsag gemaakt, met de inzet van zaken als smart camera's, slimme wapens, cloudoplossingen en data-analyse.

Deze upgrades vinden wereldwijd met steeds grotere frequentie en snelheid plaats. Al snel zal ieder handhavingsinstituut zijn uitgerust met de nieuwste en beste technologie.

De pionier, grootste speler en voornaamste innovator in deze branche is Axon. Axon begon met het verkopen van stroomstootwapens aan handhavers. Daarna stapte het bedrijf in lichaamscamera's en dashboardcamera's, en na de hardware in cloudoplossingen.

Axon heeft de afgelopen jaren het arsenaal aan handhavingstechnieken drastisch uitgebreid. Deze trend staat nog in de kinderschoenen; Axon domineert de thuismarkt maar heeft slechts een fractie van het internationale potentieel aangetikt. Naarmate de internationale groei toeneemt, zullen de winsten van Axon hoger worden, net als de koers van het aandeel.

5. Chegg

Het internet blijft vele industrieën veranderen, en een daarvan is de onderwijswereld. Studenten wenden zich steeds meer tot internet voor academische ondersteuning. De leider en pionier in de markt voor digitaal onderwijs is Chegg.

Het bedrijf blijft zijn leerplatform uitbreiden, zodat geïntresseerden van alle studierichtingen er terechtkunnen. Chegg ligt op schema om in de toekomst alle 36 miljoen middelbare scholieren en hogeschoolstudenten in Amerika te bereiken. Op dit moment maakt ongeveer 10 procent van hen gebruik van het platform, dus de groeivooruitzichten voor de lange termijn zijn veelbelovend.

6. Canopy Growth

Cannabis is nu volledig legaal in heel Canada. Gezien de overweldigende hoeveelheid onderzoeksuitkomsten die suggereren dat cannabis niet zo slecht is, en de al even overweldigende vraag naar het middel, lijkt wereldwijde legalisering ervan slechts een kwestie van tijd.

Als dat gebeurt, zal er een gigantische wereldwijde cannabisindustrie ontstaan. De trends zijn duidelijk. In de afgelopen twee decennia is de cannabisconsumptie van Amerikaanse middelbare scholieren gestaag toegenomen, terwijl het gebruik van tabak en alcohol afnam. Tegenwoordig gebruiken middelbare scholieren in de hoogste klassen bijna even veel cannabis als alcohol.

Een wereldwijde legale cannabisindustrie zou zo groot kunnen zijn als de alcoholische drankindustrie, die ver boven de 500 miljard dollar waard is.

De leider en agressieve innovator in de cannabisbranche is Canopy Growth. Canopy is de grootste speler in de legale Canadese cannabismarkt, met het grootste volume en de grootste afzetbasis. Verder is Canopy voorzien van 4 miljard dollar aan cash op de balans als resultaat van een grote investering van drankgigant Constellation Brands.

Canopy is zeer agressief met die 4 miljard dollar en bereidt een grote lancering op de Amerikaanse cannabismarkt voor met de voorgenomen overname van het Amerikaanse cannabisbedrijf Areaal. Deze agressieve investeringen zullen op de lange termijn vrucht afwerpen. Canopy biedt een robuuste en hoogwaardige blootstelling aan elke niche van de wereldwijde cannabismarkt.

Het bedrijf is gepositioneerd om marktleider te zijn in een industrie met een mogelijke omzet van 500 miljard dollar. Als dat gebeurt, zal Canopy op een dag veel meer waard zijn dan de huidige 16 miljard dollar.