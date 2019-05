Het cijferseizoen loopt ten einde en dat betekent dat beleggers weer dividend tegemoet kunnen zien. De economische vooruitzichten worden wat somberder, maar The Motley Fool tipt drie aandelen van bedrijven die stelselmatig hun dividend verhogen.

In het eerste kwartaal stegen de dividenden met gemiddeld 7,8 procent op jaarbasis, aldus vermogensbeheerder Janus Henderson. De VS was koploper, met een dividendgroei van maar liefst 9,6 procent. In Europa bedroeg de stijging 5,3 procent.

Maar er komen wat barstjes in de dividenduitkeringen. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters heeft dit jaar een kleine 10 procent van alle bedrijven die in Amsterdam zijn genoteerd het mes gezet in de dividenduitkering.

Voor beleggers vormt dividend een belangrijke inkomstenbron, naast eventuele koerswinsten. Het is dan ook verstandig om bij de aandelenselectie ook de dividendontwikkeling in de gaten te houden.

De Amerikaanse beleggingswebsite The Motley Fool selecteerde drie grote bedrijven die steeds iets meer geld rechtstreeks aan hun aandeelhouders uitkeren.

1. Apple

Ooit was Apple afkerig van dividend. Maar onlangs verhoogde het concern zijn kwartaaldividend voor het zevende jaar op rij. De laatste verhoging van 5 procent tot 0,77 dollar per aandeel biedt een rendement van 1,7 procent.

Volgens The Motley Fool blijft Apple een geldmachine, zelfs nu de verkoopcijfers van de iPhone, de grote cash cow van het bedrijf, dalen.

De groei in andere segmenten heeft deze afname nog niet volledig gecompenseerd, maar Apple heeft toch een aantal indrukwekkende cijfers gerapporteerd. De omzet bij de dienstentak, de tweede omzetbron van Apple na de iPhone, steeg in het afgelopen kwartaal met 16 procent op jaarbasis en bereikte een nieuw recordniveau. Het segment Wearables, Home & Accessories realiseerde in dezelfde periode een omzetgroei van 30 procent.

Dit laat zien dat Apple dus verschillende betrouwbare bronnen heeft om geld binnen te halen. Dat biedt volgens de Motley Fool ruimte voor meer dividendverhogingen in de komende jaren.

2. Applied Materials

In een wereld met een toenemende vraag naar gadgets, moet iemand de apparatuur maken die de chips kan fabriceren voor de iPhones, Galaxys en Pixels. De nummer 1 op dit gebied is Applied Materials, dat net als Apple het kwartaaldividend met 5 procent verhoogde.

De terugval in de verkoop van iPhones staat niet op zichzelf. Ook andere fabrikanten zien de vraag naar smartphones dalen, door factoren zoals een verzadiging van de markt voor smartphones en de neiging van consumenten om langer te wachten met de aankoop van een nieuwe smartphone.

Applied Materials had duidelijk last van deze ontwikkeling. De omzet daalde met 23 procent in het afgelopen kwartaal, terwijl het nettoresultaat met 39 procent afnam. Voor het lopende kwartaal rekent Applied Materials op verdere dalingen.

Maar de toekomst is rooskleurig, meent The Motley Fool. Onze levens zullen steeds meer gevuld worden met apparaten waarin chips zijn verwerkt, of het nu gaat om zelfrijdende auto's, Internet of Things (IoT) hardware en apps, en functionaliteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie. En dat betekent kassa voor Applied Materials.

Met de dividendverhoging betaalt Applied Materials nu 0,21 dollar per aandeel, wat een rendement oplevert van 2,1 procent.

3. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson staat in de top van de zogenoemde Dividend Aristocraten, de kleine groep van S&P 500-bedrijven die het jaarlijkse dividend minimaal 25 jaar op rij hebben verhoogd. Wat heet: het bedrijf heeft zijn dividend al 57 jaar op rij opgeschroefd. In het afgelopen kwartaal ging het kwartaaldividend met bijna 6 procent omhoog, tot 0,95 dollar per aandeel.

Johnson & Johnson is al vele jaren een uniek bedrijf dat actief is op in consumentenartikelen en de medische industrie. De divisie Consumer Health verkoopt basisproducten zoals de in de VS erg bekende pleistermerk Band-Aids en Johnson's Baby Oil. Ook is het concern een belangrijke speler in zowel het farmaceutische segment als de markt van medische apparaten.

De combinatie van deze activiteiten zorgt ervoor dat Johnson & Johson consequent goed presteert en een sterke cashflow genereert. Het aanstaande dividend levert een solide rendement op van 2,7 procent.

Houd er wel rekening mee dat de pharmaceut verwikkeld is een miljardenrechtszaak rondom de opiatendiscussie in de VS, waarbij steeds meer mensen verslaafd raken aan sterke pijnstillers. Dit kan natuurlijk van invloed zijn op het aandeel, maar de exacte impact is nog ongewis.