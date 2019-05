Hoewel biotechnologieaandelen hun neus hebben gestoten aan het debat over medicijnprijzen in de VS, moeten beleggers deze aandelen niet afschrijven. Biotech blijft immers goed gepositioneerd om beleggers de komende tien jaar een enorm rendement op te leveren.

The Motley Fool selecteerde drie biotech-aandelen met uitmuntende groeiverwachting die op dit moment koopwaardig zijn.

1. Gilead Sciences

Het is alweer een tijd geleden dat biotech-zwaargewicht Gilead Sciences kon worden beschouwd als een goede koop. De hepatitis C-franchise van het bedrijf ging aan zijn eigen succes ten onder na een piek in medio 2016.

Behalve een middel tegen HIV heeft de pijplijn in jaren niet iets opgeleverd dat je een levensvatbaar groeiproduct zou kunnen noemen, en het bedrijf heeft aantoonbaar te veel betaald voor de kankerbestrijdingsportfolio van Kite Pharma. Maar het tij lijkt te keren.

Er zijn drie redenen om te overwegen terug te keren naar deze gevallen ster van de biotech-wereld. Ten eerste lijkt Daniel O'Day, de kersverse topman van het bedrijf, erop gebrand om de ontwikkeling weer op de rails krijgen bij de onderneming. Aangezien een goed doordachte overname de groeimotor van het biotechbedrijf kan aanjagen, zullen beleggers dit zeker in de gaten willen houden.

Ten tweede heeft Gilead de jackpot gewonnen met zijn samenwerking met Galapagos. De experimentele ontstekingsremmer filgotinib van het duo lijkt alles in zich te hebben om een echte katalysator te zijn in termen van omzetgroei.

Ten derde heeft Gileads nieuwe HIV-medicijn Biktarvy de competitie sinds de lancering verpletterd. Hoewel deze ontwikkeling niet geheel onverwacht kwam, waren er voor de lancering wel zorgen om concurrentie. Die bezorgdheid is verdwenen na de zeer succesvolle commerciële lancering van het medicijn.

Gileads financiële capaciteit voor fusies en overnames, het nieuwe management en snel verbeterende vooruitzichten maken van deze biotech een waardevolle aanvulling op elke portfolio.

2. Alexion Pharmaceuticals

Volgens het succesvolle managementboek Blue Ocean Strategy behalen bedrijven vaak hun grootste successen op nieuwe, onbetwiste markten. In de wereld van de gezondheidszorg vormen zeldzame aandoeningen of weesziekten een dergelijke markt. En Alexion Pharmaceuticals is daarop een grote speler.

Weesziekten zijn aandoeningen die maar heel weinig patiënten treffen. Omdat ze zeldzaam zijn, zijn er voor veel weesziekten geen goedgekeurde behandelingen. Dat was het geval voor de stamcelziekte paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) totdat in 2007 Alexion goedkeuring verkreeg van het geneesmiddelenbureau van voedsel- en warenautoriteit FDA. Daarna zijn nog twee andere medicijnen goedgekeurd, respectievelijk voor de behandeling van atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) en gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG).

Die goedkeuringen lieten Alexion 'alleen in zijn onbetwiste blauwe oceaan zwemmen'. En het bedrijf verdiende er miljarden dollars mee.

Maar nu heeft Alexion een nog beter medicijn dan Soliris voor de behandeling van PNH. Ultomiris werd afgelopen december toegelaten door de FDA en marktonderzoeker EvaluatePharma noemde de lancering de beste van 2019. Alexion hoopt dat de FDA het medicijn later dit jaar ook zal goedkeuren voor de behandeling van atypisch hemolytisch-uremisch syndroom.

Mede dankzij de enorme potentie van Ultomiris wordt het aandeel van Alexion tegen ongeveer 12 keer de verwachte winst verhandeld. Wall Street-analisten voorspellen voor de komende vijf jaar een jaarlijkse winstgroei van 14 procent voor het biotechbedrijf. Die schattingen lijken haalbaar en dat maakt de aanschaf van aandelen Alexion een goed idee.

3. Intercept Pharmaceuticals

Voor aandeelhouders van Intercept Pharmaceuticals waren de afgelopen maanden een zware rit. De ontwikkelaar van een geneesmiddel tegen leverziekte rapporteerde medio februari de langverwachte resultaten van het fase 3-onderzoek.

Hieruit bleek dat het belangrijkste medicijn, Ocaliva, een van zijn twee primaire doelen - een vermindering van leverfibrose - behaalde bij patiënten met niet-alcoholische leververvetting (NASH). Dat is een aan obesitas gerelateerde ziekte die maar liefst 5 procent van de Amerikaanse volwassenen kan treffen. In een paar gevallen, maar te weinig om statistisch significant te zijn, trad genezing op.

Van de hoogste en meest effectieve dosis (25 mg) kreeg 51 procent van de patiënten echter ernstige jeuk. Daardoor stopte 9 procent van de patiënten die zulke hoge doses kregen met de behandeling, wat heeft geleid tot allerlei discussies rondom de veiligheid van het medicijn. Dit, in combinatie met een aandelenemissie van in totaal 200 miljoen dollar, zorgde voor druk op het aandeel.

Maar wat pessimisten lijken te negeren, is het feit dat er momenteel geen door de FDA goedgekeurde behandeling is voor NASH. Dat geeft Intercept een goede kans om misschien een paar maanden tot een paar jaar de enige goedgekeurde behandeling te hebben. Zelfs als het medicijn alleen kan worden voorgeschreven aan een deel van de patiënten, is de winstpotentie enkele tientallen miljarden.

Bovendien moeten beleggers niet vergeten dat Ocaliva al is goedgekeurd voor de behandeling van primaire bilaire cholangitis (PBC). Hoewel PBC per jaar waarschijnlijk niet meer dan 300 miljoen dollar aan piekomzet zal genereren, is het belangrijke aspect dat de goedkeuring van de FDA voor deze indicatie het makkelijker maakt om het toepassingsgebied uit te breiden naar NASH zonder dat veiligheidskwesties een groot obstakel vormen.

Sommige Wall Street-analisten voorzien een jaaromzet van 2 miljard dollar voor Ocaliva. Maar zelfs als het belangrijkste medicijn van Intercept slechts 1 miljard dollar per jaar zou opbrengen, zou het aandeel een koopje zijn met een huidige marktwaarde van 2,8 miljard dollar.