De aandelenkoersen en de geldmarkten vertellen beide een ander verhaal over de groei van de Amerikaanse economie. Er kan er maar één gelijk hebben. Strategen van Deutsche Bank denken dat de kans nu groter is dat de geldmarkten gelijk hebben dan een paar maanden geleden. Als dat zo is, is dat slecht nieuws voor aandelen.

Dat schrijft Barron's. Deutsche Bank verwacht dat de fed funds rate, het belangrijkste rentetarief, in 2019 zal eindigen op 2,15 procent. Dit betekent volgens de bank een kans van 60 procent op een recessie binnen de komende 12 maanden.

'Meer bezig met recessie dan inflatie'

Het Amerikaanse rentetarief ligt momenteel in een range van 2,25 procent tot 2,50 procent. "De oplaaiende handelsspanningen creëren risico's die 2 maanden geleden nog te verwaarlozen waren", merkt Deutsche Bank op. Volgens de economen van de Duitse bank lijkt de Fed nu meer bezig met een recessie dan inflatie.

Ook andere marktkenners zien een verhoogd recessierisico. De Franse bank Société Générale wijst bijvoorbeeld op negatieve signalen van twee indicatoren waarvan zij vinden dat ze uitstekende voorspellende trackrecords hebben: de rendementscurve en een gepatenteerde eigen maatstaf.

Niet aangemoedigd

"We worden niet bepaald aangemoedigd door de omstandigheden op de aandelenmarkt, vooral niet door het optimisme en de opgerekte waarderingen", schreven de strategen van Ned Davis Research.

Volgens de strategen moet het beleggerssentiment in een 'extreme pessimisme-modus' vallen om weer beide benen op de grond te krijgen. De uitkomst van de handelsonderhandelingen tussen de VS en China zal daarbij de sleutel zijn, stellen ze.

Te laat

David Rosenberg, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Gluskin Sheff, gelooft dat eerdere renteverhogingen een recessie al bijna een zekerheid hebben gemaakt. "Het is nu te laat om een economische neergang te voorkomen door van koers te veranderen."

Zijn onderzoek wijst uit dat 10 van de 13 voorgaande cycli van renteverhogingen door de Fed, ofwel 77 procent, in de periode van 1950 tot 2006, in een recessie eindigden. De huidige cyclus begon in december 2015.

Bearish signaal

Lagere rentes betekenen over het algemeen hogere aandelenkoersen. Recessies leiden echter vaak tot bearmarkten. Wanneer dalende rentetarieven het resultaat zijn van een toenemende druk van een recessie, kunnen ze een bearish signaal zijn voor aandelen.

De meningen van de experts over de waarschijnlijkheid van een komende Amerikaanse recessie zijn echter sterk verdeeld. Tot de prominente marktkenners die in de nabije toekomst geen recessierisico zien, behoren Tobias Levkovich, de Amerikaanse aandelenstrateeg bij Citigroup en de legendarische belegger Bill Miller.

In de gaten houden

Rosenberg van Gluskin Sheff adviseert om de rentetarieven nauwlettend in de gaten houden, vooral omdat een omgekeerde rentecurve - waarin de korte rente hoger is dan de lange rente - aan alle Amerikaanse recessies sinds 1950 is voorafgegaan.

Niet elke inverse yieldcurve wordt echter gevolgd door een recessie. Volgens de onderzoekers van Bianco Research worden inversies pas betrouwbare recessievoorspellers als ze tien dagen of langer duren.