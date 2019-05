De handelsspanningen zijn weer terug op de beurzen. De S&P 500 noteert nu bijna 4% onder zijn recente piek, en misschien wel erger dan dat: de index is onder enkele belangrijke technische steunniveaus gezakt.

Alles is echter nog steeds mogelijk, en de dreiging van een corrigerende beweging is nauwelijks een reden om uit de aandelen te stappen die beleggers voor de lange termijn hebben gekocht. Mocht de turbulentie een groot probleem worden, dan is elke dip in feite een goede koopmogelijkheid.

InvestorPlace selecteerde 7 aandelen die mogelijk veiliger en minder cyclisch zijn dan de hits die de rally eerder dit jaar aanjoegen. In willekeurige volgorde:

1. Microsoft

Voor veel beleggers is softwaregigant Microsoft zo onlosmakelijk verbonden is met de technologiemarkt dat een economische terugval deze bekende naam makkelijk kan opbreken. Dat is echter niet langer het geval.

De belangrijkste reden is het feit dat een ontelbaar aantal organisaties zich inmiddels op het Azure cloud computing-platform baseert en geen stap terug zal doen wat betreft aanwezigheid in de cloud. Microsofts cloudomzet groeide vorig kwartaal met 41 procent tot 9,6 miljard dollar, waarbij Azure het voortouw nam met een groei van 73 procent op jaarbasis.

Veel van die cloudinkomsten zijn terugkerende inkomsten, voortvloeid uit een abonnementsmodel, waardoor het bedrijf van kwartaal tot kwartaal een heel goed beeld heeft van wat er zal binnenkomen. De jaarlijkse abonnementsinkomsten voor Azure en Office 365 liggen nu in de orde van grootte van respectievelijk 12 en 20 miljard dollar, waardoor het bedrijf meer een servicebedrijf is geworden dan iets anders.

2. Boston Scientific

Boston Scientific maakt en verkoopt verschillende medische apparaten, maar is misschien het meest bekend van zijn pacemakers, katheters en chirurgische apparaten. Die diversiteit heeft absoluut een stabliliserend effect op wat anders een grillige omzettrend zou zijn. Maar het was niet altijd een garantie voor omzetgroei. Het bedrijf had erg last van de financiële crisis in 2008, maar wist zich eraan te ontworstelen.

Vanaf 2014 ging het hard. Het vergde weliswaar de acquisitie van de apparatuur voor medische ingrepen van C.R. Bard in 2013 en van Bayer AG in 2014 - samen met een paar andere deals - maar het werkt. Sinds het derde kwartaal van 2015 heeft Boston Scientific de kwartaalwinsten laten groeien. Ook is de aandelenkoers in elk kalenderjaar sinds 2013 gestegen.

3. NiSource

NiSource bedient vier miljoen aardgas- en elektriciteitsklanten in 7 staten, voornamelijk in het noordoosten van de VS. Dat klinkt misschien saai, maar dat is nou net het punt. Dit gaat vooral om dividend. Het rendement van 2,88 procent is bovengemiddeld, en het bedrijf keert al meer dan twee decennia een kwartaaldividend uit.

Hoewel het dividend niet altijd wordt verhoogd, en zelfs een verlaging niet wordt vermeden, ligt het huidige jaarlijkse dividend van 0,80 dollar per aandeel ruim boven dat van 0,17 dollar in 1999. Dat is het soort trackrecord waar nerveuze beleggers naar op zoek gaan als veiligheid noodzakelijk lijkt.

NiSource wist in het laatste kwartaal opnieuw de winstverwachtingen te overtreffen in een prijsomgeving die niet makkelijk was.

4. Brookfield Infrastructure Partners

Het is een beetje valsspelen om een fonds te kopen in plaats van een enkel bedrijf, maar het biedt zekerheid en stabiliteit in turbulente tijden. Brookfield Infrastructure Partners is te aantrekkelijk om te laten liggen, als eigenaar van een aantal bedrijven die anders niet door de gemiddelde belegger zouden kunnen worden gekocht.

Ze beschrijven zichzelf als 'een van de grootste eigenaren van wereldwijde infrastructuurnetwerken voor de levering en opslag van energie, water, vracht, passagiers en data.'

Het is bijvoorbeeld eigenaar van wind- en zonne-energieparken van TerraForm Global, grafietelektrodenfabrikant GrafTech en een belang in het Braziliaanse logistieke bedrijf VLI, dat 5.000 kilometer spoorwegen, zes haventerminals en acht overslagterminals heeft.

Het doel van de onderneming is om een langetermijnrendement van 12-15 procent te genereren en duurzame, jaarlijks 5-9 procent groeiende uitkeringen te bieden aan participatiehouders. Het is misschien een saai bedrijf, maar het dividendrendement van 4,56 procent is allesbehalve saai als het om veiligheid gaat.

5. Mondelez

Consumenten vinden geen producten van het merk Mondelez in de schappen van hun lokale supermarkt, maar wel veel van de merken die het bedrijf bezit. Denk maar eens aan Cadbury, Oreo, LU, Liga, Stimorol en Philadelphia. Ze zijn allemaal onderdeel van de Mondelez-familie.

De afgelopen jaren zijn rumoerig geweest voor Mondelez. De omzet schommelde en de inkomsten waren nog grilliger, doordat de voedingsreus merken kocht en verkocht op zoek naar de juiste mix. Misschien heeft het bedrijf eindelijk de balans gevonden. De autonome omzet van het afgelopen kwartaal, waarbij alle wisselkoerseffecten zijn gladgestreken, groeide met 3,7 procent. Het bedrijf wist daardoor de winstverwachtingen te verslaan.

Een goed kwartaal maakt nog geen trend. Maar analisten verwachten voor dit en volgend jaar ook een trage en gestage groei. Het is geen vliegende vooruitgang, maar de groei is waarschijnlijk immuun voor economische problemen of zelfs tegenwind op de aandelenmarkt.

6. Walmart

Het is nooit een slecht moment om een stuk van 's werelds grootste supermarktketen te bezitten. Zeker in turbulente tijden is het feit dat Walmart alles verkoopt van brood tot bouten en gloeilampen, een belangrijk zakelijk voordeel.

Onder leiding van Doug McMillon, die eind 2013 CEO werd, heeft Walmart de inkomsten uit e-commerce regelmatig met dubbele cijfers zien groeien, behoren lege schappen in de supermarkten tot het verleden en is de klantenservice verbeterd. Het bedrijf heeft zelfs geconstateerd dat betere salarissen voor zijn werknemers zorgt voor meer klantgerichtheid en meer motivatie om het werk goed te doen.

Het resultaat is een bedrijf dat zich geen zorgen hoeft te maken over de dreiging van een briesje of zelfs storm tegen. Het heeft veel van wat consumenten altijd nodig hebben, en het levert het zoals de klant het wil.

7. Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett, is niet helemaal immuun voor problemen in de markt als geheel. Het bezit veel aandelen, net als de meeste investeerders, en kent dezelfde marktgerelateerde risico's.

Desalniettemin lijkt de intrinsieke waarde van Berkshire Hathaway op de een of andere manier consistenter te zijn dan de portefeuille van de gemiddelde belegger. Dat komt door een overwogen bezit van een bepaald soort aandelen, de zogenoemde cash cows. Daarnaast zorgt het feit dat veel van Berkshires belangen niet beursgenoteerd zijn voor extra veerkracht.

Sommige beleggers beweren dat Berkshire weinig meer is dan een veredeld indexfonds. Anderen klagen over het feit dat het bedrijf afgelopen kwartaal 483.300 aandelen van webwinkelgigant Amazon aan de portefeuille heeft toegevoegd. Als de markt instort, zou Amazon heel goed die val kunnen aanvoeren.

Buffett lijkt echter te gokken op de enorme kracht van het groeiverhaal van Amazon, waarmee het bedrijf minder gevoelig zou zijn voor brede zwakte in de markt.

Voor het deel van de portfolio dat tussen speculatief en zuiver buy & hold inzit, is het misschien wel een goed moment om iets defensiever en iets minder agressief te worden.