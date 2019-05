Vermogensbeheerder Nomura heeft een lijst gemaakt met bijna 70 gebeurtenissen die de rest van dit jaar voor pijnlijke en soms ook vrolijke verrassingen kunnen zorgen op de beurs.

Voor beleggers die graag goed voorbereid willen zijn op wat komen gaat, is de Nomura Event Risk Radar een prachtige houvast. De analisten van Nomura hebben bijna 70 gebeurtenissen verzameld die de beurzen 2019 nog in beweging kunnen brengen.

Op 31 oktober is er bijvoorbeeld weer een belangrijk Brexit-momentje. In juni gaan de Chinezen hun importtarieven voor Amerikaanse goederen verhogen en komen de centrale banken van de VS en Europa bij elkaar om zich te beraden over het rentebeleid.

In juli volgen nog meer importtarieven, dit keer van de Amerikanen op Chinese goederen. En in november verdwijnt Jean-Claude Juncker van het toneel en krijgen we een nieuwe Europese Commissie met aan het hoofd wellicht onze eigen Frans Timmermans.

Vijf hoofdthema's

Als een rode draad door al deze gebeurtenissen lopen volgens Nomura vijf hoofdthema’s:

- Zet de Chinese groeivertraging door als gevolg van de handelsoorlog en houdt de outperformance van de VS aan?



- Rukt het populisme verder op?



- Wat zijn de gevolgen van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de algemene stagnatie van de wereldeconomie voor de opkomende markten?



- Hoe gaat het verder met Brexit en wat zijn de risico's van algemene verkiezingen in het VK?



- Wat betekenen het einde van de kwantitatieve verruiming (QE) en het stijgen van de rente voor de wereldeconomie?

Andere risico's

Daarnaast ziet Nomura nog een paar andere risico’s die buiten deze vijf thema’s vallen zoals de opvolging van Mario Draghi bij de ECB en Mark Carney bij de Bank of England. Worden het haviken of duiven?

Aan het politieke front dreigen nieuwe sancties van de VS tegen Turkije en Rusland en zijn er natuurlijk de oplopende spanningen tussen de VS en Iran (en de rest van het Midden-Oosten).

Verder staan er mogelijke veranderingen te wachten bij de Federal Reserve; is het best mogelijk dat Theresa May nog slechts een paar dagen in ambt is; en zou het best kunnen dat er hele regeringen aan het wankelen worden gebracht door tegenvallende uitslagen bij de Europese verkiezingen.

Bekijk hier het gehele risico-overzicht.