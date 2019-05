De Indiase miljardair Rakesh Jhunjhunwala is erg optimistisch over de groeivooruitzichten van zijn land op middellange tot lange termijn.

Jhunjhunwala, ook wel de Warren Buffett van India genoemd, stelt dat de economische situatie begint te verbeteren na vijf jaar bankencrisis, weinig investeringen en het invoeren van belangrijke hervormingen.

Handelsconflict kans voor India

De regering zet stappen om het gemak van zakendoen in het land te verbeteren, zegt de investeerder in een interview met CNBC. "Ook het Chinees-Amerikaanse handelsconflict is een geweldige kans voor India. Ik zie geen reden waarom de groei in India niet sterk terug zal komen."

De belegger ziet de economie van India in de nabije toekomst groeien met 8 procent tot 9 procent en verwacht op langere termijn een groeispurt met dubbele cijfers.

Hoogste groei ooit

"We hebben onze groeisnelheid elk decennium sinds de onafhankelijkheid verhoogd. Voor 2020 tot 2030 verwacht ik ook dat India afstevent op wat de hoogste groei zal zijn die het land ooit heeft gekend."

Toch zijn investeerders en economen, onder wie hoofdeconoom Gita Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), steeds sceptischer geworden over de officiële groeicijfers van India, en vragen ze zich af of de statistieken van de overheid een goed beeld geven.

Niet traceerbaar

Reuters meldde dat een studie uitgevoerd door een afdeling van het Indiase ministerie van statistieken in de twaalf maanden eindigend in juni 2017, vond dat maar liefst 36 procent van de bedrijven in de database die werd gebruikt in de bbp-berekeningen van het land niet kon worden getraceerd of verkeerd werd geclassificeerd.

De voormalige CEO van de Reserve Bank of India, Raghuram Rajan, uitte ook zijn twijfels over de groeicijfers van India. Hij zou hebben gezegd het onwaarschijnlijk te vinden dat India met 7 procent groeide terwijl er niet genoeg banen werden gecreëerd. Hij zei dat India zou moeten overwegen om een onpartijdige instantie aan te stellen om de gegevens te bekijken.

Jhunjhunwala wuift de zorgen over de cijfers weg. "Alleen omdat je het niet eens bent met de cijfers, omdat je ze niet vertrouwt, kun je niet zeggen dat de berekeningsmethode onjuist is", zei hij. "Als ze niet klopten, had meneer Raghuram Rajan ze moeten corrigeren toen hij CEO was."

'Minder plek voor schurkenkapitalisme'

Hij voegde eraan toe dat hij ook optimistisch was over de toekomst van India omdat er steeds minder plaats is voor het traditionele schurkenkapitalisme - de wederzijds voordelige relatie tussen overheidsfunctionarissen en bedrijven.

De regering van premier Narendra Modi zou duidelijk stelling hebben genomen tegen corrupte zakenmensen in een aantal van India's topbedrijven, vooral nu het land een bankencrisis heeft doorgemaakt en zijn faillissementswetgeving heeft herzien. "Langzaam maar zeker sterft het schurkenkapitalisme in India uit."

Wij van WC-Eend

Voor beleggers die op zoek zijn naar actie op de Indiase markt, zijn er verschillende veelbelovende sectoren, te beginnen met de aandelen van luchtvaartmaatschappijen, aldus de miljardair.

"Luchtvaart is een geweldig groeiverhaal en er zijn letterlijk slechts twee maatschappijen die niet failliet zijn. Of beter gezegd drie: IndiGo, SpiceJet en de Tata Group", zei de investeerder, verwijzend naar de binnenlandse luchtvaartmaatschappij Vistara, een joint venture tussen Tata en Singapore Airlines.

Vistara verloor miljarden roepies om een marktpositie te verwerven en het is onwaarschijnlijk dat er snel een nieuwe uitdager zal opduiken vanwege de hoge kosten, aldus Jhunjhunwala.

'Extreem bullish'

"Dus je zult geen nieuwe luchtvaartmaatschappijen zien en deze markt zal groeien. Er zullen drie groepen van solvente spelers zijn en één failliete (Air India). Ik ben extreem bullish", aldus Jhunjhunwala, die aandelen bezit in SpiceJet.

Volgens de belegger zijn andere aantrekkelijke sectoren onder meer geneesmiddelen, infrastructuur en bankieren, waar volgens hem de schuldencrisis bijna ten einde is en de winst zal toenemen naarmate de eisen aan de kredietvoorziening worden versoepeld.