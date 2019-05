Bedrijven in de Europese Unie zijn niet echt in trek bij Nederlandse particuliere beleggers. Nog geen 12 procent van hun portefeuille bestaat uit Europese aandelen. Liever blijft de Nederlander dicht bij huis: 69 procent van zijn investeringen zit in Nederlandse bedrijven, 18 procent in Amerikaanse.

Dat blijkt uit een onderzoek door BinckBank, die ruim 200.000 beleggingsportefeuilles onder de loep nam.

Duitsland en Frankrijk populair

Als we toch wat verder inzoomen op het Europese deel van de beleggingen, blijkt dat we vooral naar de landen om ons heen kijken. Duitsland is favoriet (28 procent), gevolgd door Frankrijk (21 procent). België (18 procent) en het Verenigd Koninkrijk (11 procent) staan op nummer 3 en 4.

Maar ook Denemarken scoort goed, op nummer 5. “Dat heeft te maken met de populariteit van het Deense biotechbedrijf Genmab. Qua belegd vermogen is het zelfs het populairste aandeel onder Binck-beleggers”, zo staat in het onderzoek te lezen.

Autofabrikanten

Genmab staat daarmee nog boven Ageas en Air France-KLM. Zoals hieronder is te zien, staan verder vooral bekende Duitse ondernemingen in de top 20, waaronder de drie grote autofabrikanten.

In deze tabel ziet u de top 20 Europese aandelenbeleggingen onder klanten van BinckBank, op basis van belegd vermogen.