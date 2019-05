De handelsstrijd tussen de VS en China lijkt niet snel te worden opgelost en zal in de toekomst waarschijnlijk een rem zijn op zowel de economische groei als de winstgroei.

President Trump heeft het Chinese technologiebedrijf Huawei uit veiligheidsoverwegingen op een zwarte lijst gezet, waardoor bedrijven geen zaken met Huawei mogen doen zonder een speciale licentie. Peking zou mogelijk kunnen terugslaan met een verbod op de export van zeldzame metalen naar de VS.

Beleggers zoeken hun toevlucht in defensieve aandelen die goed standhouden in een volatiele omgeving. InvestorPlace selecteerde vijf largecapaandelen die u in dat kader kunt overwegen.

1. MasterCard

De aandelen van MasterCard flirten deze week met nieuwe recordhoogten rond het niveau van 255 dollar per aandeel, waarmee ze een enorme rally van zo'n 45 procent vanaf het dieptepunt eind december laten zien. Het bedrijf heeft onlangs een uitgebreid partnerschap met Lyft aangekondigd om chauffeurs onmiddellijk toegang te geven tot hun verdiensten.

Het bedrijf zal op 30 juli de kwartaalcijfers rapporteren. Analisten verwachten een winst van 1,82 dollar per aandeel op een omzet van 4,1 miljard dollar. Met zijn laatste kwartaalbericht versloeg MasterCard de verwachtingen van analisten met een winst per aandeel van 1,78 dollar per aandeel en een omzetstijging van 8,6 procent.

2. Microsoft

De aandelen van Microsoft consolideren rond de drempel van 130 dollar, in de buurt van recente hoogtepunten. Recente resultaten van het concern laten groeiend momentum zien in zijn Office- en cloudactiviteiten. Het bedrijf is in onderhandeling met onder meer Sony en JPMorgan Chase om nieuwe strategische initiatieven te ontplooien rond technologie als blockchain en kunstmatige intelligentie.

Microsoft komt op 18 juli met nieuwe resultaten. Analisten voorzien een winst per aandeel van 1,21 dollar op een omzet van 32,6 miljard dollar. De winst per aandeel van 1,14 dollar over het eerste kwartaal viel hoger uit dan verwacht. De omzetgroei bedroeg 14 procent.

3. Visa

Ook Visa-aandelen bevinden zich in de buurt van recente hoogtepunten en ze proberen het niveau van 165 dollar te doorbreken. Een een rally van bijna 40 procent vanaf het dieptepunt eind december. Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde biedt consistente en gestage ondersteuning voor een doorbraak naar nieuwe records. Sinds kort volgt Goldman Sachs het aandeel weer met een koopadvies.

Het bedrijf brengt op 24 juli de kwartaalcijfers naar buiten. Analisten rekenen op een winst van 1,33 dollar per aandeel op een omzet van 5,7 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal boekte Visa een winst per aandeel van 1,31 dollar en een omzetgroei van 8,3 procent.

4. Disney

De aandelen Disney zitten in het midden van een consolidatierange van twee maanden, na een rally van 22 procent uit een lang consolidatiekanaal dat teruggaat tot 2015. Het grote nieuws van vorige week was dat het bedrijf de volledige operationele controle heeft verworven over streamingprovider Hulu in zijn pogingen om de concurrentiestrijd met Netflix aan te gaan.

Het entertainmentconcern rapporteert op 7 augustus de nieuwe kwartaalcijfers. Analisten gaan uit van een winst van 1,70 dollar per aandeel op een omzet van 21,5 miljard. In het afgelopen kwartaal behaalde Disney een winst per aandeel van 1,61 dollar en een omzetgroei van 2,6 procent.

5. Pepsi

Net als bij Coca-Cola is er een aanhoudende vraag naar aandelen Pepsi, omdat beleggers massaal zoeken naar defensieve huishoudnamen. Het aandeel koerste drie jaar rond een niveau van 110 dollar en is nu weer op weg naar recordhoogtes. Analisten van Goldman Sachs hebben onlangs het advies voor het aandeel Pepsi verhoogd.

Het bedrijf rapporteert op 9 juli de kwartaalcijfers. Analisten rekenen op een winst per aandeel van 1,50 dollar op een omzet van 16,3 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal zag Pepsi de winst per aandeel met 4 dollarcent stijgen tot 0,97 dollar. De omzet steeg met 2,6 procent.