De omzetcijfers van het Leidense biotechbedrijf waren al goed, en nu is er opnieuw een meevallertje voor Pharming. Dat zit ‘m in nieuws over ontwikkelingen bij concurrenten.

“De concurrentie is de laatste maanden heviger geworden voor Pharming”, schrijft Nico Inberg van de IEX Beleggersdesk in een update. “Dit kan de versnelling van de omzet de komende jaren misschien wat in de weg zitten." Maar er is een lichtpuntje.

Pharming is vooral bekend van Ruconest, een middel dat acute aanvallen van angio-oedeem tegengaat, een ziekte waarbij zacht weefsel kan opzwellen. Vorig jaar kwam concurrent Shire met blockbuster Takhzyro. Dit is een middel dat patiënten preventief toedienen, waarmee aanvallen voorkomen kunnen worden.

Pil

Ook zijn er bedrijven bezig met een middel in pilvorm. “Een middel in orale vorm, om in te slikken dus, zou toediening een stuk gemakkelijker en bovendien minder pijnlijk maken. Die zou dan zeker de voorkeur verdienen”, legt Inberg uit.

Inberg schreef in augustus 2018 al dat één van die partijen, BioCryst, al in 2020 met zo’n pil op de markt zou kunnen komen, als alles mee zou zitten. En dat is waar de schoen wringt, want vaak zit niet alles mee in biotechland. “Dat ondervindt BioCryst nu aan den lijve.”

Tegenvallende resultaten

De koers van het aandeel halveerde dinsdag bijna, doordat de fase 3-onderzoeksresultaten tegenvielen.

“BCX7353 was getest onder 121 patiënten en in twee verschillende doseringen, 110 mg en 150 mg. De hoogste dosering gaf een vermindering van 44% versus een placebo en dat is eigenlijk onvoldoende om echt de bestaande medicijnen aan te vallen.”

Verder met ontwikkeling

“Het was niet zo dat het product afgekeurd werd, maar er werd meer van verwacht. Ze gaan overigens gewoon door met de ontwikkeling van het medicijn, en ze zijn voornemens in het vierde kwartaal een aanvraag te doen bij de FDA”, aldus de analist.

“De hamvraag is: wat gaan patienten straks doen als orale toediening weliswaar comfortabeler en goedkoper is, maar minder goed blijkt te werken?” Beleggers lijken er in ieder geval niet al te veel vertrouwen in te hebben, zo valt af te lezen aan het koersverloop.

Positief

Is dit goed nieuws voor Pharming? “Ja, het maakt de concurrentie van Shire niet minder, maar het geeft wel meer tijd om te werken aan het eigen medicijn. Wij blijven positief.”