Veel aandelen voor weinig geld: dat zijn pennystocks. Maar goedkoop kan ook duurkoop zijn.

Het einde van het cijferseizoen is in zicht. Dan verschuift de aandacht van beleggers van bluechips naar de wat kleinere fondsen, die meestal wat later met hun resultaten naar buiten komen.

Pennystocks hebben vanwege de lage koers een grote aantrekkingskracht op sommige beleggers, want voor een laag bedrag krijg je veel aandelen toegewezen.

Wie bijvoorbeeld één aandeel Adyen in portefeuille wil hebben, moet hier meer dan 660 euro voor neertellen. Voor datzelfde bedrag heb je 2.640 aandelen van chiptester RoodMicrotec of 6.470 aandelen van stamcelbedrijf Esperite (dat overigens vandaag door Euronext op het strafbankje is geplaatst). Dat ziet er indrukwekkend uit.

Voor sommige daghandelaren vormen aandelen die slechts een paar dubbeltjes waard zijn mooi speelgoed. Als de koers met slechts één of twee cent stijgt, heb je al een enorme procentuele koerswinst te pakken. Maar hoe slim is het eigenlijk om in pennystocks te beleggen?

Wat zijn pennystocks?

De term pennystock is overgewaaid uit de VS. Volgens de Amerikaanse beurswaakhond SEC gaat het om aandelen die minder waard zijn dan 5 dollar. Maar in de volksmond scharen beleggers hier aandelen onder die voor minder dan 1 euro van eigenaar wisselen.

Wat zijn de kansen?

Pennystocks zijn vooral geliefd bij daytraders die uit zijn op een snelle rit omhoog. Kleine nieuwsberichten kunnen de koers flink beïnvloeden. Als de beurskoers van een aandeel van 0,06 euro met 3 cent stijgt, betekent dat een koersstijging van 50 procent. Maar het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren.

Daarnaast zijn er pennystocks van jonge bedrijven met veel groeipotentieel. Je belegging kan zomaar de nieuwe Apple zijn. Maakt zo'n bedrijf zijn belofte waar, dan kun je hier de vruchten van plukken.

Ook vormen sommige bedrijven met een lage beurskoers een interessante overnameprooi. Wordt het bedrijf waar jij in belegt opgeslokt, dan kan dit een aardige premie opleveren.

Wat zijn de risico's?

Hoge potentiële rendementen gaan vaak gepaard met bovengemiddelde risico's. Dat is bij pennystocks niet anders. Zo is er in veel dubbeltjesfondsen maar weinig handel. Dat maakt het lastig om van de stukken af te komen, als je geld nodig hebt.

Bovendien is vaak maar weinig informatie over deze bedrijven voorhanden, omdat deze ondernemingen meestal wat minder in de picture staan bij beleggers.

Er zijn ook vaak maar weinig analisten die deze aandelen actief volgen, waardoor er nauwelijks research is waar je gebruik van kan maken.

Soms is er ook minder toezicht, omdat niet alle pennystocks op de regulieren beurzen worden verhandeld.

Verder hebben pennystocks een negatief imago omdat er in het verleden beleggers zijn geweest die zichzelf verrijkten door de koers omhoog te praten (al dan niet door nepnieuws te verspreiden) en dan snel te cashen, waarna de koers weer inzakte.

Dit fenomeen, pump & dump genoemd, is wettelijk verboden, maar kwam vroeger weleens voor.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan Jordan Belfort, de hoofdrolspeler uit de Amerikaanse misdaadkomedie The Wolf of Wall Street, die als beursmakelaar met gladde praatjes waardeloze aandelen aan de man bracht.

Zijn pennystocks een onverstandige belegging?

Of pennystocks een verstandige belegging zijn, valt niet in algemene zin te zeggen. Er kunnen mislukkingen tussen zitten, maar ook interessante fondsen, met veel groeipotentieel.

Zorg er daarom voor dat je goed kijkt hoe een bedrijf er fundamenteel voor staat, voor je instapt. En probeer ook te achterhalen waarom de koers zo laag is.

Soms komt dat omdat het een relatief jong bedrijf is, dat nog moet groeien. Maar de lage koers kan ook het gevolg zijn van slecht nieuws, waardoor beleggers hun stukken in paniek hebben verkocht.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2015 met Imtech. De koers van de technisch dienstverlener daalde in enkele dagen met tientallen procenten nadat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd.

Verder zijn er ook bedrijven die het stadium van mooie belofte nooit voorbij komen. Twee voorbeelden hiervan zijn Antonov (een fabrikant van versnellingsbakken) en LCI (de bedenker van een biometrische pen).

Alles valt of staat dus met een goede selectie van aandelen.

Waarop letten?

Wie niet penny wise pound foolish wil zijn, moet zijn huiswerk dus goed doen. Boekt het bedrijf al winst? Moet de onderneming opboksen in een markt met veel concurrentie? Zo ja, is het bedrijf goed gepositioneerd? Zijn er veel schulden?

Als een bedrijf op deze punten goed scoort, is dat geen garantie op succes, maar het risico op een zeperd wordt wel een stuk lager. Kijk niet alleen naar de verwachtingen, maar vooral naar de resultaten.

Als het management zelf ook stukken aanhoudt, is dat een pré. Het toont commitment aan.

Ook de handelsvolumes zijn van belang. Aandelen waar meer handel in is, zijn makkelijker om te verkopen. Bovendien is dan de kans dat de koers een mooie rit omhoog maakt groter, dan wanneer je belegt in een aandeel waar nauwelijks leven in zit.

Tot slot is het verstandig om uitsluitend te beleggen met geld dat je langer kunt missen. Dit geldt eigenlijk altijd, maar nog meer voor pennystocks. Veel pennystocks komen langere tijd nauwelijks van hun plaats. Als de aandelen een richting op gaan, kan het ook de verkeerde zijn: omlaag. In dat geval kan het dus hard gaan.