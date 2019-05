Beleggen voor je pensioen is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Hoe zorg je voor een goede, uitgebalanceerde beleggingsportefeuille?

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van vermogen voor je oude dag. Mensen leven langer en hebben lang de tijd nodig om een goed pensioen bij elkaar te sparen.

Bovendien bieden pensioenfondsen ook geen zaligmakende rendementen meer. Het is er dus niet gemakkelijker op geworden om vermogen op te bouwen voor je pensioen.

En wat als het moment aanbreekt dat je daadwerkelijk met pensioen gaat? Dan moet je ervoor zorgen dat je inkomen stabiel blijft voor de rest van je leven. Hoe je dat doet? Door onder meer de juiste aandelen te selecteren.

Afnemend risico

Een van de basisregels voor gepensioneerden is om naarmate je ouder wordt, minder risico’s te nemen. Tegen de tijd dat je met pensioen gaat, zou je beleggingsportefeuille vooral moeten bestaan uit obligaties, zo wordt altijd gezegd. Deze beleggingen zijn immers minder risicovol dan aandelen.

Toch is deze manier van denken door de jaren heen wel veranderd en daar zijn drie redenen voor.

Allereerst is het gemiddelde pensioen dat mensen verdienen erg laag. Werknemers worden gedwongen om hun aanvullend pensioen op een andere manier bij elkaar te sprokkelen, terwijl ze hier wellicht een beperkt budget of weinig kennis voor hebben.

Ten tweede zijn de mondiale beurzen sinds de financiële crisis in 2008 tot recordhoogtes gestegen en daar profiteerden beleggers met grote aandelenposities het meeste van.

En ten slotte zijn investeerders een stuk bewuster geworden van, en daarmee kritischer geworden over, de kosten die gepaard gaan met beleggen. Als gevolg is beleggen ook goedkoper geworden.

Beleggers profiteerden in de afgelopen jaren dus flink van aandelen en dat zal mogelijk in de nabije toekomst niet veranderen. Met dat in het achterhoofd, is het interessant om te kijken welke aandelen voor gepensioneerden dan het meest aantrekkelijk zijn.

Balans is belangrijk

In welke levensfase je je ook bevindt, een gebalanceerde portefeuille met aandelen behoort altijd het doel te zijn. Als jij de volgende Amazon of Apple denkt te hebben gevonden, tuig dan niet je gehele beleggingsportefeuille op rond één aandeel.

Stop een klein deel van je vermogen in het aandeel en verspreid de rest over bijvoorbeeld aandelen uit de technologiesector, industrie of een andere sector. Risicospreiding is belangrijk!

1. Ga voor dividend

Niemand kan de toekomst voorspellen. Welke kant het opgaat met een aandeel kan niemand precies weten. Wat wel relatief makkelijk te voorspellen is: dividend, het stukje winst dat bedrijven uitkeren aan jou als aandeelhouder.

Het dividend van Unilever is bijvoorbeeld al sinds 1999 elk jaar verhoogd. Het levensmiddelenbedrijf bedankt aandeelhouders dus royaal voor hun vertrouwen.

Dividendrendementen zijn gekoppeld aan de koers van het aandeel en zijn niet te voorspellen, maar de dividenduitkeringen blijven vaak wel stabiel of groeien zelfs. Dividendaandelen zijn dan ook geen slechte keuze voor een gepensioneerde.

2. Kijk naar fondsen

Als je niet veel ervaring hebt met de aandelenmarkten, dan is het uitzoeken van losse aandelen wellicht geen goed idee. Veel experts verkiezen tegenwoordig ETF’s of beleggingsfondsen boven losse aandelen.

Met een ETF koop je een mandje met aandelen. Je hebt dus in één keer een gespreide portefeuille. Ideaal, maar let wel op de kosten, zeker bij beleggingsfondsen.

Hoewel de kosten van een ETF lager zijn dan die van een actief beheerd beleggingsfonds, komt er nog steeds een fondsbeheerder aan te pas en daar betaal je voor. Voor het ene fonds betaal je meer dan voor het andere, dus doe vooraf onderzoek.

De kosten voor ETF's zijn de afgelopen jaren wel fors gedaald en de kostenverschillen zijn ook een stuk kleiner geworden.

3. Ruimte voor obligaties

Als gepensioneerde zou je niet alleen aandelen in je portefeuille moeten hebben, maar ook obligaties, naast vastgoed en eventuele alternatieve beleggingen.

Maar onthoud: hoe gecompliceerder het beleggingsproduct, des te meer ervaring en kennis je moet hebben. In dat opzicht is het slim om kennis in te slaan bij een financieel adviseur. Bedenk wel dat je hiervoor weer betaalt.

4. Kies de juiste adviseur

Er zijn veel financieel adviseurs beschikbaar, die allemaal weer hun eigen specialisaties hebben. De een voelt zich er prettig bij enkel losse aandelen aan te schaffen, terwijl de ander kant-en-klare portefeuilles heeft voor jouw situatie.

Wil je zelf een portefeuille opstellen op basis van individuele aandelen en bijvoorbeeld indextrackers, vraag hen dan hoe je dit het beste kunt doen.