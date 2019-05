In de media heeft iedereen het altijd over de negatieve gevolgen van Brexit op de Britse economie. Toch hebben de Britse miljardairs daar amper last van.

Zo blijkt uit de Sunday Times Rich List 2019.

De welvaart van de 1000 rijkste Britten is het afgelopen jaar gestegen met 6,7 procent tot 771 miljard pond, terwijl het aantal miljardairs met zes toenam tot 151.

Primus inter pares is de familie Hinduja, geleid door Sri and Gopi Hinduja die met het gelijknamige Indische conglomeraat meer dan 50 bedrijven bezitten, die samen 1,4 miljard meer waard werden (32 miljard pond).

Ook verliezers

Dat het niet iedereen voor de wind gaat, voelde Jim Ratcliffe. De oprichter van energiemaatschappij Ineos verloor zijn eerste plaats op de rijkenlijst na een verlies van 2,9 miljard pond. Met de resterende 18,2 miljard staat hij nu op de derde plaats.

De enige die nog meer verloor was de familie van Lakshmi Mittal, die de waarde van hun staalconcern naar beneden zagen denderen. Met 10,7 miljard pond halen ze het ook niet meer in de top tien.

Russen, Indiërs en Heineken

Dat geldt wel voor de in Mumbai geboren David en Simon Reuben, die met hun vastgoedbedrijf een vermogen van 18,6 miljard vergaarden (staan op nummer 2).

Het grote aantal buitenlands klinkende namen (geen geboren Engelsen) is sowieso opvallend. Onze eigen Charlene de Carvalho-Heineken en Michel de Carvalho staan bijvoorbeeld met een vermogen van twaalf miljard pond op een zevende plek.

De Heineken-grootaandeelhouders zakken daarmee een plaatsje. Andere opvallende namen zijn Roman Abramovich, Alisher Usmanov en Anil Agarwal.

Dubieuze mijnbouwer

Die laatste was een van de grootste stijgers (van 74 naar 12). Dat kwam met name door de waardering van zijn mijnbouwbedrijf Vedanta, dat in Indië zwaar bekritiseerd wordt vanwege het milieu- en mensonvriendelijke karakter. Hij is ook grootaandeelhouder in Anglo American.

Procentueel een van de grootste verliezers was de familie Schroder, van de gelijknamige vermogensbeheerder. Zij zagen bijna een kwart van hun vermogen in rook opgaan door de koersval van Schroder op de beurs. Er is nog vier miljard pond over.

Opvallend is verder het verlies van een aantal ondernemers uit de oude economie van de detailhandel. zo verloor Philip Green zijn status van miljardair. De voormalige koning van de Britse winkelstraat zakte van twee miljard pond naar 950 miljoen, mede door de teloorgang van zijn winkelformules Topshop en Dorothy Perkins.

Mike Ashley - bekend van winkelketen SportsDirect, de warenhuizen van House of Fraser en van voetbalclub Newcastle United - verloor ook ruim 460 miljoen, maar hield zijn vermogen met 1,98 miljard nog wel boven de miljardairsgrens.

Waar een klein land groot in is

Uit de rijkenlijst blijkt dat Groot-Brittannië met ruim 64 miljoen inwoners weliswaar een betrekkelijk klein land is in de wereld, maar op het vlak van de miljardairs mogen ze zichzelf nog steeds een wereldmacht noemen.

In totaal zijn er in het Verenigd Koninkrijk volgens de Sunday Times 151 miljardairs, waarvan 95 in Londen. Daarmee hoeven de Britten alleen de VS (463) en China (294) voor te laten gaan.

Nederland en Bezos

Nederland heeft volgens de laatste Quote 32 miljardairs, waarbij de nummer een - Charlene de Carvalho-Heineken - wel gelijk een dubbelteller is omdat ze ook op de Engelse lijst staat.

Zij staat ver voor op Frits Goldschmeding (4,8 miljard euro), Ralph Sonnenberg (2,8 miljard euro) en John de Mol (2,7 miljard euro).

Samen hadden de Nederlandse miljardairs volgens Quote eind vorig jaar 163 miljard euro. Dat was bijna gelijk aan het vermogen van de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos, met 155 miljard dollar.