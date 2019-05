De Japanse aandelenmarkten zijn oversold en onbemind en zelden goedkoper geweest dan nu - het tegenovergestelde van Amerikaanse aandelen. En volgens Morgan Stanley zal de Japanse Topix mogelijk tegen juni 2020 met maar liefst 15 procent stijgen.

Dat meldt CNBC op basis van een rapport van de bank.

"In een aantal opzichten laat Japan het tegenovergestelde beeld zien van de VS; het is tactisch oversold en onbemind, terwijl de gemiddelde relatieve waarderingen op een dieptepunt liggen."

De Topix is ongeveer 14 procent gezakt ten opzichte van een jaar geleden, terwijl de Nikkei 225 met ongeveer 6,5 procent is gedaald.

Ter vergelijking: de S&P 500 staat 5,65 procent hoger dan een jaar geleden en de Nasdaq Composite is in dezelfde periode bijna 12 procent gestegen.

Japan boven Europa

Sterker nog, de S&P 500 en Nasdaq bereikten eerder dit jaar recordhoogten, na sterker dan verwachte kwartaalwinsten van enkele van de grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven.

Hoewel Europese aandelen ook ondergewaardeerd zijn, geeft Morgan Stanley de voorkeur aan Japan boven Europa.

In het rapport staat dat de heffingen op auto's die de VS zouden kunnen opleggen de aandacht van beleggers naar Japan zouden kunnen verleggen in plaats van naar Europa, als ze op zoek zijn naar de goedkopere delen van de wereldmarkt.

"Hoewel Europa en Japan beide als onbemind en als ondergewaardeerd kunnen worden geclassificeerd, geven we de voorkeur aan Japan omdat we van mening zijn dat daar beter winstpotentieel en een meer overtuigende onderwaardering ligt", verklaarden de Morgan Stanley-analisten.

Zorgen Japanse economie

De zorgen over de economie van Japan zijn toegenomen doordat de export en de fabrieksproductie zijn getroffen door de groeivertraging in China en het escalerende handelsconflict tussen de VS en China.

Maar de bank schilderde een rooskleurige beeld van de Japanse bedrijfswinsten en zei dat elke verbetering van de Chinese economie ook goed nieuws kan zijn voor de Japanse exporteurs.

"We zien ook een structureel stijgende trend in de vooruitzichten op winstgevendheid voor Japanse bedrijven. Meer tactisch zal een verbetering van de groeigegevens in China winstherzieningen tot gevolg hebben, terwijl een eventuele opschorting van de btw-verhoging waarschijnlijk ook de economische en winstgroeiverwachtingen zal verbeteren."

Goedkoopste markt

De Japanse btw-verhoging is al twee keer uitgesteld in de verzwakkende economie. Het verhogen van het tarief wordt belangrijk geacht om de enorme overheidsschuld terug te dringen, die twee keer zo groot is als de Japanse economie. Het land wordt ook geconfronteerd met de toenemende kosten van snel toenemende vergrijzing.

Morgan Stanley blijft overwogen in Japan, dat volgens de analisten op basis van historische gegevens de goedkoopste grote markt is. Een overwogenrating is een indicatie dat een aandeel of index naar verwachting beter presteert dan verwante assets.

Aan de andere kant is de bank juist onderwogen in de Verenigde Staten vanwege "piekmarges en buitensporige waarderingen".