Bank of America heeft een strengere selectie uitgevoerd op bedrijven die het worst-case scenario van een volslagen handelsoorlog tussen 's werelds twee economische supermachten kunnen overleven.

Deze Amerikaanse aandelen van hoge kwaliteit richten zich op de binnenlandse markt en zijn relatief ongevoelig voor een vertraging van de Amerikaanse economische groei, schrijft Business Insider.

De tien belangrijkste keuzes voor een langdurige handelsoorlog zijn volgens de analisten van Bank of Amerika:

SVB Financial Group BB&T Corporation FirstEnergy Corp Duke Realty Corp Lennar Corp HCP Inc Kohl's Corp Boston Properties Inc Carmax Inc Regency Centers Corp.

De Amerikaans-Chinese handelsoorlog laaide op nadat de Amerikaanse president Donald Trump de heffingen op 200 miljard dollar aan Chinese goederen verhoogde van 10 procent naar 25 procent. Peking sloeg daarop terug met een verhoging van de importtarieven naar 25 procent op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

Permanent hoge tarieven

Veel deskundigen zijn bezorgd dat de importtarieven van Washington, die tijdelijk zijn, uiteindelijk een permanent onderdeel kunnen worden van het Amerikaanse economische beleid.

Het Amerikaanse gemiddelde importtarief van 4,2 procent is al hoger dan dat van alle G7-leden (twee keer zo hoog als dat van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië), en ook hoger dan in Rusland en China.

Bank of America selecteerde aandelen die op het binnenland gericht zijn, met sterke fundamentals en meer negatieve bèta's. Dat laatste wijst op een mindere gevoeligheid voor bbp-veranderingen. Op de lijst staan bedrijven in defensieve sectoren als onroerend goed, luxeproducten, financiële dienstverlening en nutsbedrijven.

Carmax in de lift

Zo heeft Carmax, de grootste verkoper van tweedehands auto's in de Verenigde Staten, het aandeel dit jaar bijna 22 procent zien stijgen, beter dan de 13,7 procent toename van de S&P 500 in dezelfde periode. De autoverkoper kwam in maart met een beter dan verwacht winstrapport, en genereerde een netto-omzetgroei van 5,7 procent en een stijging van de winst per aandeel van 68 procent.

SVB Financial, een ander aandeel op de lijst, is in 2019 meer dan 21 procent gestegen. De bankholding rapporteerde in april beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal, waarbij het rendement op de activa het dubbele was van het gemiddelde van de branche.

30 procent kans op totale handelsoorlog

Een volwaardige handelsoorlog werd in eerste instantie als onwaarschijnlijk beschouwd, maar beleggers en marktkenners worden steeds voorzichtiger.

In een recent rapport adviseerden de analisten van Goldman Sachs hun klanten om de voorkeur te geven aan servicegerichte bedrijven boven bedrijven die zich richten op de verkoop van goederen, aangezien die eerste minder kwetsbaar zijn voor handelsspanningen.

Analisten van Goldman schatten de kans op een totale handelsoorlog, waarbij een tarief van 25 procent wordt geheven over de resterende 300 miljard dollar aan invoer uit China die momenteel nog niet onderhevig is aan importtarieven, op 30 procent.