Techbedrijven hebben zich in de afgelopen jaren flink in de kijker gespeeld met forse koerswinsten en disruptieve innovaties. Wil jij ook beleggen in techbedrijven, dan heeft vermogensbeheerder BlackRock nog wat tips.

Waarom zijn techbedrijven zo in trek op de beurs? Volgens BlackRock is dat vooral te verklaren door het vermogen van de ondernemingen om bestaande markten te ontwrichten.

De zogenoemde disruptieve innovaties zullen ook in de toekomst voor flinke koerswinsten gaan zorgen bij technologiebedrijven, vooral in het licht van de komst van 5G en de behoefte aan meer data.

Niet alles met een techrandje is interessant, waarschuwt de vermogensbeheerder. Het ene bedrijf is immers het andere niet. Waar de ene onderneming kan profiteren van flinke verschuivingen binnen de technologische ontwikkelingen, hoeft dat voor een sectorgenoot niet het geval te zijn. BlackRock adviseert dan ook om “zeer selectief” te werk te gaan als belegger.

Hoe zit het met de waarderingen?

Techaandelen zijn dus flink in waarde gestegen in de afgelopen jaren en dat is volgens BlackRock wel terecht. De relatief nieuwe bedrijven uit de techsector realiseerden in korte tijd veel hogere winstmarges en hogere omzetgroei dan de bredere markt, waardoor de hoge investeringen zich redelijk snel terugverdienden.

Toch spreekt BlackRock nog steeds van "bescheiden premies" in de waarderingen van deze bedrijven.

BlackRock stelt dat er veel revolutionaire ontwikkelingen plaatsvinden, met onder meer de komst van 5G en de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hoewel deze technologieën nog in de kinderschoenen staan, zullen bedrijven alles op alles zetten om de kansen in deze sectoren optimaal te benutten.

'Bescheiden premie'

BlackRock acht de huidige waarderingen van techbedrijven als “fair”. Het gemiddelde techaandeel wordt volgens de vermogensbeheerder momenteel verhandeld tegen een "bescheiden" premie van 5 procent op basis van het vijfjaarsgemiddelde. Dat is beduidend lager dan de premie van 20 procent die in juni 2017 nog betaald werd.

Volgens BlackRock is sneller internet nog maar het begin van de 5G-ontwikkelingen. De mogelijkheden lijken eindeloos: van zelfsturende auto's tot slimme steden en telegeneeskunde. Een bredere uitrol van 5G wordt evenwel niet eerder verwacht dan begin 2020.

Wie profiteren van de uitrol van 5G?

Netwerkaanbieders zullen hiervan als eerste profiteren, zo voorziet BlackRock. Ook toeleveranciers aan de halfgeleiderindustrie ziet de vermogensbeheerder als potentiële winnaars van de verschuiving naar 5G. Zij zullen profiteren van de datahonger en de infrastructuur die nodig is om het netwerkverkeer aan te kunnen.

Tegelijkertijd pakken de nieuwste ontwikkelingen niet voor iedereen goed uit. Zo kunnen zelfsturende auto’s in combinatie met de toegenomen voorkeur voor carpoolen slecht uitpakken voor bijvoorbeeld uitbaters van parkeergarages, zo stelde BlackRock.

Kansen voor de halfgeleidersector

BlackRock is vooral te spreken over bedrijven in de halfgeleiderindustrie. De vermogensbeheerder verwacht een positieve ommekeer in de winsten van deze ondernemingen.

Vooral de blootstelling aan Amerikaanse en Chinese techbedrijven heeft de voorkeur van BlackRock. "De VS en China zetten alles op alles om voor te blijven op de concurrentie", aldus de vermogensbeheerder.

Natuurlijk zijn er ook risico’s voor de techsector, zo erkent BlackRock. Een groeivertraging van de mondiale economie zal tijdelijk de vraag naar techproducten drukken. Bovendien spelen recente privacy-schandalen bepaalde techbedrijven niet in de kaart.

Mogelijkheden

BlackRock verwacht niet dat de sterke rally van techaandelen in het eerste kwartaal kan worden voortgezet in het lopende kwartaal, maar de vermogensbeheerder ziet wel degelijk een reeks mogelijkheden in de sector, waarbij disruptieve innovaties groeikansen bieden.